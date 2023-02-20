محاضرة في ريف دير الزور الغربي حول المؤامرة الدولية

وشارك في المحاضرة التي نظمت في مركز الاتحاد الرياضي في بلدة سفيرة تحتاني في ريف دير الزور الغربي ممثلون وممثلات عن مجلس الشعب وأهالي بلدة محيميدة وأعضاء الاتحاد الرياضي وممثلو مجلس المنطقة الغربية بدير الزور

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس الشعب في بلدة محيميدة بركات الأحمد حول المؤامرة التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان من قبل الدولة التركية الفاشية.

وأضاف: "مؤامرة 15 شباط حملت بصمات الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والكينية واليونانية والتركية باعتراف الأتراك أنفسهم حيث تمكنت من شراء ذمم هذه الدول بهدف تحقيق أجنداتها. إن المؤامرة مازالت مستمرة على شعوب العالم حتى اليوم الحالي، والعزلة المفروضة على القائد هي امتداد لمحاربة الفكر الديمقراطي الحر"

تلتها كلمة باسم مجلس المنطقة الغربية بدير الزور ألقتها نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس المنطقة الغربية مها محمد، وقالت فيها: "إن فكر القائد عبد الله أوجلان فكر سلمي يحث على التعايش المشترك وعلى الأمن والاستقرار. وأصبحت الدول المتآمرة تحيك المؤامرات من أجل النيل من فكر قائدنا وعزله عن المجتمع الخارجي، ورغم ذلك لم يستطيعوا إيقاف أفكاره ومعتقداته العظيمة التي مازلنا نتمسك بها"

ودعت مها محمد "منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العدل الدولية لفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان والإفراج عنه لتكتمل مسيرة شعبه الديمقراطية".

(س/ك)

ANHA