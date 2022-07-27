وحضر المحاضرة عدد من أعضاء الأحزاب السياسية ومجلس سوريا الديمقراطية وعدد من المثقفين.

بعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث المنسق العام لتيار اليسار الثوري السوري غياث نعيسة حول مجمل التطورات السياسية التي مرت بها سوريا منذ عام 2011، وقال بهذا الصدد إن "العديد من المنصات التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية منصات سيرت نفسها بأسماء الدول التي تم رعاية المشروع فيها منها منصة القاهرة. وهناك العديد من المجموعات والتجمعات الديمقراطية السورية، حيث مجلس سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية بدأت باستراتيجية جديدة تتوافق في المنطقة السورية لضمان منطقة آمنة، لكن رغم ذلك كان ولا يزال الصمت الدولي حيال ذلك مستمراً وكأن لا شيء يحصل في بلدنا".

وأشار غياث نعيسة إلى أنه في الوقت الحالي تقوم الدول المتدخلة في سوريا بخلق توافقات فيما بينها في غياب ممثلين مخلصين حقيقيين سوريين.

وتطرق نعيسة إلى مواقف مختلف الدول المتدخلة في الشأن السوري وبشكل خاص الدولة التركية، وتهديداتها المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن ثم تم فتح باب النقاشات والمداخلات حول موضوع المحاضرة.

(ا. ي/ك)

ANHA