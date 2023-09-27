محاضرة في قامشلو بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد رستم جودي

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 12 لاستشهاد عضو المجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني رستم جودي نظم اتحاد مثقفي الجزيرة محاضرة في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، بحضور العشرات من الأهالي والمثقفين وممثلين عن الأحزاب السياسية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت ثم ألقى خليل عثمان شقيق الشهيد رستم جودي محاضرة عرف فيها بالشهيد رستم جودي ونضاله ضمن حركة الحرية.

وجاء في محاضرة عثمان أن الشهيد رستم جودي من مواليد عام 1965 عاش في قرية تقع بين مدينتي تل تمر وسري كانيه، وانتقلت عائلته إلى مدينة سري كانيه عام1970. وتعرف الشهيد رستم جودي على حركة التحرر في الثمانينيات والتقى قائد الشعب الكردي عبدالله أجلان في لبنان عام 1987 وانخرط منذ ذلك التاريخ في النضال السياسي.

العضو الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي يوسف كوتي ألقى أيضاً محاضرة قال فيها إن الشهيد رستم جودي اختار فكر القائد عبدالله أوجلان، وأضاف إن أحد أسباب انضمام الشهيد رستم جودي إلى صفوف النضال وحركة الحرية هو تعرفه على أيديولوجية الحرية.

وأضاف كوتي إن قراءة كتب الشهيد رستم جودي تظهر لنا أن القائد عبدالله أوجلان ليس فقط قائد الشعب الكردي بل قائد الشعوب المضطهدة.

وانتهت المحاضرة بمداخلات من قبل الحضور حول شخصية ونضال الشهيد رستم جودي.

(ك)

ANHA