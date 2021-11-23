محاضرة في ناحية زركان في إطار مناهضة العنف ضد المرأة

نظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع مركز حماية المجتمع محاضرة بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في ناحية زركان بمشاركة كافة أعضاء حماية المجتمع، والعشرات من النساء في الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت المحاضرة من قبل مسؤولة المرأة في قوات حماية المجتمع نوف العبيد، حيث شرحت ماهية وأساليب وأنواع العنف الممارس ضد المرأة، وتطرقت إلى بنود قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1993 بخصوص مناهضة العنف ضد المرأة، وقالت: "على الرغم من كل التطورات التي تجري من حولنا والتكنولوجيا التي وصلنا إليها والآفاق العلمية التي اكتسبناها إلا أننا ما نزال نعاني من ثقافة العنف ضد المرأة وما زال هذا العنف يمارس في أغلب دول العالم وحتى التي تشهد تطوراً ديمقراطياً".

وأضافت: "لذلك خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة".

وأشارت أنه يطلق في مثل هذه الأوقات العديد من الحملات للتعريف بحقوق المرأة وتعزيز مفهوم محاربة العنف ضدها والدفاع عن حقوقها لأن العنف لا يعرف قومية أو ديناً أو ثقافة أو طبقة ولا يتعلق بأي مجتمع فهو ظاهرة عامة وموجودة في كل مكان.

ولفتت نوف عبيد إلى أن تاريخ هذا اليوم يعود إلى عالم 1960، وقالت: "في مدينة الدومينيكان على شواطئ الكاريبي في هذه المدينة كان هناك دكتاتور اسمه (تروخيلو) وكانت هناك ثلاث أخوات يدعون الأخوات (ميرابال ) وكن معروفات بين الناس بالفراشات في إحدى المناسبات اغتلن وقتلن على يد هذا الدكتاتور لأنهن رفضن الظلم والعنف الذي يمارسه وحكومته ضد المرأة".

وانتهت المحاضرة بجلسة حوارية بين الحضور والمحاضرة نوف عبيد التي أجابت عن أسئلة واستفسارات الحضور في إطار أساليب وطرق الحد من العنف بحق المرأة.

(ل)

ANHA