محاضرة في منبج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وألقيت المحاضرات اليوم، في خط أبو قلقل وتل حوذان جنوب شرق منبج, بحضور نساء الخطّين، بالإضافة إلى عضوات اللجنة التحضرية لفعاليات 8 آذار، وذلك على ضفاف نهر الفرات في قرية الجاموسية التابعة لخطّ تل حوذان.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت, ومن ثمّ تحدّثت ميرفت الحمد عضوة مركز الجنولوجيا عن تاريخ 8 آذار، وقالت: "في يوم الثامن من آذار من عام 1856، خاضت نحو 40 ألف عاملة نسيج إضراباً عاماً عن العمل في نيويورك في الولايات المتحدّة الأمريكية، احتجاجاً على تدنّي أجورهن وساعات العمل الطويلة، فما لبث أن قضي عليهنّ بوحشية من قبل الشّرطة".

وتابعت ميرفت: "بعد ذلك، عُقد المؤتمر الدولي الثاني للمرأة في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك، وتولت كلارا زيتكين إحدى قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، منصب سكرتارية المؤتمر، اقترحت زيتكن تخصيص يوم 8 آذار ليكون يوم المرأة العالمي، لإحياء ذكرى العاملات اللواتي فقدن أرواحهن في مصنع النسيج".

وأشارت ميرفت: "إنّ الرأسمالية التي تسعى لفرض سياسة تقويض القيم الجوهرية على نضال وقيم المجتمع، تريد أن تطبّق ذلك على 8 آذار أيضاً، فهي تريد أن تبعد 8 آذار عن معناه، ليتمّ نسيان كل تاريخ المقاومة والنضال الذي نشأ عليه".

ونوّهت ميرفت: "إنّ أيديولوجية تحرير المرأة الّتي قدّمها القائد أوجلان للنساء، أعطت قوّة كبيرة لنضال جميع النّساء في الشرق الأوسط والعالم ومهّدت لهنّ طريق التحرر".

وأكّدت ميرفت: "إنّ المرأة تتعرّض للإبادة الجماعية العشوائية في مجتمعاتنا، ويمكن وقف هذه الإبادة الجماعية بثورات النّساء".

وأردفت: "قبل شهر قُتلت الرفيقتان سعدة الهرماس وهند الخضير بوحشية في الشدادي لأنّهما لم تتخلّيا عن حبّهما لحرية المرأة، لذلك سنحتفل بيوم الثامن من آذار، وسنرفع شعارات تحيّي مقاومة المرأة الحرّة، وسنحيي ذكرى رفيقاتنا سعدة وهند وليلى أكري وشهيدات حلنج وتل رفعت على أراضي شمال وشرق سوريا".

واختتمت ميرفت حديثها بالقول: "سيكون عام 2021 عاماً للنضال والحرّية التي لا مثيل لها من أجل حرية المرأة، وسننهي الحرب وإبادة النساء والفقر والبطالة والقسوة المفروضة على جغرافيتنا".

وبعد الانتهاء من إلقاء المحاضرة، تمّ تكريم مجلس تل حوذان ومجلس أبو قلقل بدروع تكريمية من قبل اللجنة التحضيرية لفعاليات الثامن من آذار، ومن ثمّ تمّ عقد حلقات الدّبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والثورية.

هذا، وستستمرّ سلسلة المحاضرات في اليوم الرّابع والخامس من شهر آذار في كلّ من خطّ الحيّة والياسطي وخطّ المحترق والفارات.

(كروب/إ)

ANHA