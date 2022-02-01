محاضرة في منبج استذكاراً للشهيدة فيان صوران

حضر المحاضرة مجلس الخط الغربي ،ومكتب تجمع نساء زنوبيا، والشبيبة الثورية، والأحزاب السياسية، وعدد من أهالي مدينة منبج، وذلك في صالة السامر وسط المدينة.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ،وبدأت الإدارية بتجمع نساء زنوبيا فادية رسول بقراءة رسالة الشهيدة المناضلة فيان صوران التي وجهتها للقائد أوجلان وللشعب الكردي وقالت فيها: "إلى نور الليالي المظلمة القائد عبدالله أوجلان، منذ اليوم الذي سمعت باسمك وعرفتك فيه، بدأت أشعر بالحياة ،وعرفت من أكون، وكيف يجب أن أعيش".

وتابعت فادية: "العملية التي أنفذها هي رفض وتمرد ضد الظلم، الموجه من قبل الدول المهيمنة، ضدكم وضد الشعب الكردي، وأعبر عن قوة قراري في النهج، الاشتراكي العلمي والبراديغما الجديد".

وأشارت "أريد أن أوجه رسالة إلى الرجعية الداخلية، والتهجمات الخارجية، وقد قلت الكثير من المرات ما قاله الرفاق الشهداء، ليتني أملك ما هو أغلى من روحي لأهبه في طريق القائد، والشعب والنساء المظلومات".

ومن ثم شرحت هفيدار مسلم رسالة الشهيدة المناضلة فيان صوران ونوهت بأنه في 15شباط بدأت مؤامرة اختطاف القائد عبدالله أوجلان، وهذه المؤامرة لم تتوقف حتى الآن عبر استهداف الشعوب المناضلة من أجل الحرية والسلام في شخصية القائد أوجلان الذي طرح مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، مؤكدة أن العملية الفدائية للشهيدة فيان صوران كانت رداً على تلك المؤامرة ورفضاً لها.

واختتمت هفيدار مسلم المحاضرة بالقول: "بفضل الشهيدات والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم للدفاع عن حرية وكرامة الشعوب المظلومة تحققت كل هذه الانتصارات في شمال شرق سوريا وتأسست الإدارة الذاتية القائمة على مبدأ الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب المستمدة من فكر القائد أوجلان" مؤكدة أنه بتكاتف الشعوب وتطبيق فكر القائد على أرض الواقع ستفشل المؤامرة وتتحقق أهداف الشهداء.

(ش س/ل)

ANHA