محاضرة في كركي لكي حول اليوم العالمي للمرأة

وضمن سلسلة الفعاليات والنشاطات المنظمة بمناسبة قدوم اليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم 8 آذار، نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم، محاضرة حضرها العشرات من أهالي ناحية كركي لكي وذلك في كومين الشهيدة جودي روج آفا في كركي لكي.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي أيهان مراد محاضرة حول اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 آذار.

ونوهت أيهان إلى أن المرأة كانت دائماً في طليعة الثورات وكافحت من أجل تحرير شعبها وخاصة المرأة. وقالت: "نحن النساء في شمال وشرق سوريا حيث نشكل لوحة فسيفسائية ضمن مجتمع يتمتع بالتعايش المشترك نبارك حلول 8 آذار على جميع نساء العالم، و خاصة مقاومة النساء العفرينيات و نضال النساء الأفغانيات وجميع النساء اللواتي يقاومن الفاشية في كل مكان".

وانتهت المحاضرة بترديد الشعارات التي تحيي نضال المرأة.

(ك ع)

ANHA