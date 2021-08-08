وأقيمت المحاضرة في مركز منتدى حلب الثقافي الواقع في القسم الشرقي من الحي، وشارك فيها العشرات من الفنانين، المثقفين، والأحزاب السياسية، وأعضاء المؤسسات المدنية.

التراث الشعبي الهوية القومية

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردي السوري (كونفرانس) محمد علي عن التراث الشعبي وقال: "هو أحد أهم معالم الهوية القومية والوطنية للشعوب، ومنهم الشعب الكردي وهو يعبر تعبيراً صادقاً وحقيقياً عن ثقافة وصفات الشخصية الكردية، حيث يمثل خلاصة معارفها وتجاربها وخبرات أفرادها لدرجة تمكن المرء من خلالها من فهم ومعرفة طبيعة هذا الشعب وفلسفته وثقافته".

وأضاف علي خلال حديثه: "منها يطلع على معتقداته وحكمته وهو مخزون غني متراكم لتاريخ نموه وتطور وعيه عبر مسيرته التاريخية وبذلك اعتبر الناس أن الأغنية الشعبية التي تنقلت على مر العصور هي نقل لعاداتهم وخبراتهم الحياتية والثقافية، لأنها الأسهل تداولاً لنقل التراث من الطبقات الشعبية وإليها، والذي نما وتطور في البيئة البسيطة ووصل إلينا شفاهاً "الطريقة الشفوية" ولم يخضع لعوامل صقل وتصنيع وعمل وفكر بل بقي فناً فطرياً وارتجالياً كما هو".

ما مصطلح فلكلور؟

وعن تعريف الفلكلور بيّن علي بأنه مصطلح وضعه عالم الآثار الإنكليزي "جيمس وليم توماس" في القرن التاسع عشر ومن ثم انتهج كل العلماء الآخرين استخدام هذا المصطلح.

مضيفاً: "قبل أن نعرّف الفلكلور وأنواعه وأقسامه، ولفهم مصطلح الفلكلور، يجب أن نوضح معنى الفلكلور وهو: مصطلح يتألف من مقطعين وهي الفلك "يعني الشعب، الناس، القوم، والتعريف الأكثر معاصرة للمصطلح هو مجموعة اجتماعية ذات سمات مشتركة يعبرون بها عن هوية مشتركة من مجموعة من العادات والتقاليد والفنون والأساطير، ويشير إلى معنى الأمة".

أما المقطع للور "هي مجموعة من المعارف والخبرات والعلوم والإبداعات التي أبدعها شعب معين، يُعرّف بالحكمة والمعرفة والعلوم والقيم السلوكية والأخلاقية".

وأردف محمد علي بأنه لعب أبناء عفرين دوراً بارزاً في نقل القصص ومرويات الشعب الكردي عبر مختلف الأجيال مثل إخوانهم في الأجزاء الأخرى من كردستان، واعتاد الأكراد أن يجتمعوا في الليالي الطويلة للاستماع إلى أحد المغنين ورواة القصص، ويتميز هؤلاء المغنون بذاكرةٍ قويةٍ قادرة على حفظ العديد من القصص والمرويات الطويلة.

"علينا الحفاظ على التراث"

أما عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري (كونفرانس) رمزي شيخموس فتحدث عن الملحمة الغنائية الكردية وتطورها، وقال بأن أداء المغنين هو إحدى الركائز الأساسية التي حافظت على التراث من الضياع وأضافت مفردات لغوية قديمة وجديدة إلى مضمار اللغة الكردية وحمايتها من الضياع وهي المصادر الأكثر دقة وأمانة للمفردة اللغوية اللغة الكردية لغة حيّة".

من هم المطربون الشعبيون

سرد شيخموس عدداً من أسماء أهم المطربين الشعبيين وهم كل من "أبرامة تركو وهو من أهم المطربين الشعبيين على الإطلاق من قرية كوردان ولد عام 1881 في قرية جقلا، وتتلمذ على يده المطرب التراثي المعروف عبد الرحمن عمر المعروف ببافي صلاح".

وعمر جملو كان صاحب حنجرة فريدة واشتهر بأغانيه "بيمال، زينو زينبه وعيشه ايبيه، وهو من مواليد 1922 وتوفي في عام 1982 في قرية غزاوية بناحية شيراوا. ومحمد علي تجو أشهر من غنى للتراث غناءً وعزفاً من أهم أغانيه شيخ سعيد، حيث صور أجواء المعركة التي خاضها الثوار بدقة وصور حيّة كأنك تعيش أجواء المعركة، وأغلب أغانيه من تأليفه وتلحينه.

"لم ينته المشوار برحيل الكبار"

وأكد رمزي شيخموس بأن مشوار الأغنية التراثية أو الملحمية لم ينته برحيل هؤلاء الكبار بل استمر مشوار الأغنية بوجود جيل جديد من المغنين الذين رفعوا راية الأغنية الفلكلورية، وهم كل من المغني محمد وليد الذي اشتهر بأغنية شيخ سعيد ودرويش عفدي، أحمد خاني ذي الصوت الجبلي القوي، وعلي داود الذي تعلم الكثير من الأغاني الفلكلورية من والدته.

واختتمت المحاضرة بالنقاشات حول المحاور وأكدوا من خلالها الحفاظ على التراث والثقافة الكردية، وتطورها بين الجيل الجديد.

(ع سل)

ANHA