محاضرة في دير الزّور حول المؤامرة الدوليّة ضدّ أوجلان

وأدارت المحاضرة التي عقدت اليوم، في منطقة الكسرات بريف دير الزور الغربيّ، إدارية مؤسّسات المجتمع المدني مرح شويخ، وحذيفة الأحمد باسم حزب سوريا المستقبل، وخالد العمو باسم المجالس المحلية، بحضور عدد من الأهالي، وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

تحدّثوا من خلالها عن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، كما تمّ الحديث عن المؤامرة الدوليّة ضدّ القائد أوجلان، وقراءة معلومات عنه وسيرته الذاتية وتاريخه النّضاليّ.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدّث خالد العمو، قائلاً: "يمر اليوم 22عاماً على المؤامرة التي أفضت إلى اعتقال القائد عبد الله أوجلان بعملية استخباراتية مُعقّدة تكشف جانباً لا بأس به من حقيقة الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف العمو: "هذه المؤامرة أكّدت تواطؤ دول ومنظّمات دولية وأجهزة مخابرات ودبلوماسيين لاعتقال شخص واحد, ليكون سجنه استهدافاً لفكرة التحرر الكردية".

ونوه العمو في ختام حديثه إلى أنّ: "القائد أوجلان لم يرتكب أي جرم ينتهك القانون الدولي، ولم يرتكب جرائم ضد الإنسانية، وإنما هو مفكر وصاحب نظرية تجمع بين شعوب المنطقة وتحقق المساواة والتعايش المشترك بين كافة القوميات, وتؤدّي من حيث النتيجة إلى الترابط والتعاون والتكاتف بين جميع أبناء ومكونات المنطقة".

وقالت مرح شويخ، إدارية مؤسسات المجتمع المدني بدير الزور: "إنّ سياسات تحويل الشرق الأوسط إلى مناطق صراع ليست لمصلحة شعوب المنطقة، بل هي من مصلحة القوى الباحثة عن الهيمنة والنفوذ، وأنّ القائد أوجلان أبدى مقاومة عظيمة لسد الطريق أمام تحقيق مآرب تلك القوى بمقاومته في سجن إيمرالي".

وأضافت مرح شويخ: "إنّ الهدف من المؤامرة هو القضاء على فكره وخلق تناقضات بين كافة مكونات المنطقة، وأنّ القائد أوجلان هو صاحب فكر حر وفيلسوف، وهو ليس مُلكاً للشعب الكردي فقط، إنّما هو ملك لكافة الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية".

وأردفت مرح شويخ: "بالرغم من العزلة المفروضة عليه، لم يستطع أعداء الإنسانية حبس فكر القائد أوجلان الذي ناضل من خلال كتاباته في السجن، ودعا الشعوب إلى المقاومة والمطالبة بحقوقها".

ومن ثمّ تحدّث حذيفة الأحمد باسم حزب سوريا المستقبل، وقال: "إنّ الأمة الديمقراطية تركيبة جديدة مستخلصة من جميع الحقائق والمقومات، تدعو إلى التعايش السلمي في ظل جو تسوده الديمقراطيّة وأخوّة الشّعوب".

وبعد الانتهاء من الكلمات، فُتح باب النقاش مع الحضور، إذ بيّن المجتمعون بأنّ تركيا بقيادتها للمؤامرة وتشديدها العزلة على القائد أوجلان تمارس العنصرية في المنطقة.

وأكّد الحضور أنّ: "العشائر والقبائل هي من أهم الركائز في مشروع الأمة الديمقراطية، وأنّ الحل يكمن في تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية لإفشال المؤامرات ضدّ الشعوب الحرة والمطالبة بالحرية والعدالة.

كما طالب الحضور في ختام الندوة بحرّية القائد وكسر العزلة المفروضة عليه ومنحه حقّه القانوني والسماح بلقاء محاميه وذويه.

(ع ص/إ)

ANHA