محاضرة في الحسكة تناولت انتهاكات دولة الاحتلال التركي للقوانيين الدولية

تحت شعار "حربة القائد أوجلان هي مفتاح السلام في شرق الأوسط"، نظمت اليوم هيئة الدفاع عن القائد عبدالله أوجلان والمبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، محاضرة، حملت عنوان "المؤامرة الدولية على القائد أوجلان في ميزان القانون الدولي"، في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت أجلالا واكبارا لأرواح الشهداء، ثم ألقى كل من الحقوقي محمد أمين نعيمي، والحقوقية غفران خلف محاضرة تناولت سيرة حياة القائد اوجلان، ومراحل سيرته النضالية، وافكاره ومشروعه لبناء مجتمع ديمقراطي، وشرعية الحركات المنادية بحق تقرير المصير، ومن بينها حركة التحرر الوطنية، وحركة حرية كردستان التي باتت تعد نموذجا لحركات التحرر.

كما وتناولت المحاضرة زيف ادعاءات دولة الاحتلال التركي في أسباب محاكمة السياسيين في تركيا، وكذلك للمحاكم الصورية التي تقدم عليها لإقناع الرأي العام، ومكامن وضوح زيف تلك الادعاءات والمحاكم، وما ترتكبه من انتهاكات للقوانين والأعراف القضائية الدولية، والتزامها بقوننة وشرعنة قوانيين لتمكين وترسيخ سلطتها.

وانتهت المحاضرة بمداخلات من الحقوقيين المشاركين، والتي أغنت المحاضرة، بالأمثلة الكثيرة عن الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، وعن خرقها للمعاهدات والقوانيين الدولية الخاصة بالقضاء والعدالة.

(ن م/أم)

ANHA