المحاضرة، التي نظمت في حديقة القراءة بحي تل حجر، حضرها العشرات من أهالي وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية والكومينات في المدينة وأعضاء اتحاد المثقفين ومدير مكتب الصحة في مخيم سري كانيه الطبيب دلاور فرحان.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقيت المحاضرة من قبل الطبيب طه حسين في مدينة الحسكة، حول مخاطر وباء كورونا وكيفية الوقاية من الفيروس والعلاج والوسائل التحفيزية لأخذ اللقاح.

وبين الطبيب حسين، خلال المحاضرة، أنه عند إصابة المريض بفيروس كورونا تظهر أعراض عدة منها الحمى، السعال، الشعور بالتعب، فقدان حاسة التذوق أو الشم، ضيق النفس أو صعوبة في التنفس، آلام في العضلات، القشعريرة، التهاب الحلق، سيلان الأنف، الصداع وألم في الصدر.

مشيراً، " قد تظهر مؤشرات مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأعراضه بعد يومين إلى 14 يوماً من التعرض له، ويطلق على فترة ما بعد التعرض للفيروس وقبل ظهور الأعراض اسم فترة الحضانة. قد تتضمن مؤشرات المرض والأعراض الشائعة".

وحول اللقاح، أوضح الطبيب حسين، أنه يمكن للقاح أن يقي المريض من عدوى كوفيد 19 أو الإصابة بمرض حاد في حال إصابته بالفيروس المسبب له، منوهاً، " قد تكون المناعة المكتسبة من لقاح كوفيد 19 أفضل من المناعة المكتسبة عند العدوى بكوفيد 19".

ودعا الطبيب حسين في نهاية حديثه، الأهالي إلى أخذ التدابير الوقائية، للحد من تفشي وباء كورونا والالتزام بالقواعد الصحية.

وانتهت المحاضرة، بطرح الحضور أسئلة عن الوباء على الطبيب، وأخذ الاستشارات الطبية منه.

(بـ ر/ل)

ANHA