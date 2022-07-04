محاضرة في الحسكة عن كيفية مواجهة المشاكل في العمل الإداري

وتواجد العشرات من المثقفين وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، اليوم، في حديقة القراءة بالحسكة، للمشاركة في المحاضرة التي دارت حول مفهوم الإدارة ونظامها المتبع وسياستها التنظيمية والعمل على تطوير العاملين فيها وكيفية تعاملهم في مجال عملهم مع الآخرين.

ومواجهة المشاكل التي تظهر في العمل وإيجاد الحلول للحد منها وطرق نشر سياسة العمل بين العاملين في المؤسسات وتطبيقها حسب النظام الخاص بها والتي كانت وفق بنود ومحاور عدة.

وفي هذا السياق قال المستشار الإداري ياسر غزي "دار المحور الأول من المحاضرة حول سياسة العمل التي يتم اتباعها بين الموظفين وكيفية مواجهة المشاكل التي تظهر في العمل وتسبب العوائق في إكماله"

وبين غزي، أن المحور الثاني من المحاضرة نوقش فيه إيجاد الحلول للعوائق التي تظهر في العمل الإداري ضمن المؤسسات، وتطوير العمل للوصول إلى المستوى الإداري المطلوب.

ونوه ياسر غزي، أن المحور الثالث من الحوار دار حول كيفية تطبيق الحلول التي يتم إقرارها.

وطالب المستشار الإداري ياسر غزي بتقدم وتطور العمل الإداري وفق مراحل ونشرها بين كافة العاملين في المؤسسات.

واختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش حول المسؤولية التي تقع على عاتق الإداريين للحد من العوائق والأخطاء التي تقع.

(كروب /ٍسـ)

ANHA