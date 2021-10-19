محاضرة بعنوان التوعية من أعراض سرطان الثدي لدى النساء في منبج

المحاضرة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، حضرها أعضاء المؤسسات والمجالس والأحزاب السياسية وعدد من النساء في المدينة.

وأُلقيت من قبل عضوة هيئة القيادة لحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، مديحة الجمعة، التي شرحت المرض، قائلة: "مرض سرطان الثدي هو أكثر السرطانات انتشاراً بين النساء، ويمثل ربع المصابات بكل أنواع السرطان".

وأضافت مديحة الجمعة أنه "إذا أردنا التعرف على هذا السرطان فهو نوع من أنواع السرطانات التي يظهر في أنسجة الثدي؛ من علاماته تغيّر في شكل الثدي، وظهور كتلة فيه، تقشر الجلد، ترسب سائل من الحلمة، حلمة مقلوبة".

مبيّنة أن "التقدم في العمر هو أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي وأكثر العوامل التي تزيد فرص الإصابة بالمرض، وكذلك امتلاك تاريخ عائلي لسرطان الثدي أو امتلاك بعض الجينات المرتبطة بالمرض الخطير، أو الإصابة ببعض الأورام الليفية الحميدة في الثدي، وتناول الخمور بشكل مستمر".

وتابعت مديحة الجمعة قائلة: "مرض سرطان الثدي ليس له أعراض غالبًا، لكن قد تظهر هذه العلامات في المراحل المتقدمة، وهي ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط، حكة أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي حول الثدي، ونادرًا ما يكون هناك شعور بالألم".

وللوقاية من المرض أكدت مديحة الجمعة على ضرورة إجراء النساء الفحص في المراحل المبكرة، لافتة أن الكشف المبكر يجرى من أجل تحسين معدل الشفاء إلى أكثر من 95% وخفض معدل الوفيات بنسبة قد تصل إلى30%".

واختتمت مديحة الجمعة حديثها بالقول: "من أجل تقليل المخاطر يجب متابعة الأمر مع الأطباء والتسلح بالأمل والتفاؤل والأخذ بالمعلومات الطبية الهامة المتعلقة بإمكانية التغلب على المرض وآثاره النفسية على المرأة"، لافتة إلى أن هذا النوع من المرض من أكثر الأنواع قابلية للشفاء من بين أنواع السرطان الأخرى.

لتنتهي المحاضرة بالنقاش بين النساء الحاضرات حول إمكانات الوقاية من المرض.

(ش س/ س ر)

ANHA