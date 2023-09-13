محاضرة عن سيكولوجية المرأة والرجل

المحاضرة التي نُظمت في مبنى المجلس بالرقة، حضرها عدد من الرجال والنساء وعضوات في الأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية في الرقة، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلا ذلك، التعريف بسيكولوجية المرأة والرجل، وسيكولوجيا لغوياً تعني علم النفس، بينما المصطلح نفسه يدرس الوظائف العقلية والسلوكية للإنسان على اختلاف الهوية الجندرية.

الإدارية في مجلس المرأة السورية في الطبقة، جهينة مسو، سلطت الضوء خلال المحاضرة على طبيعة الاختلاف بين الجنسين وما ينجم عنه من مشاكل وضغوطات، كذلك البحث عن آلية تفاهم مشتركة بينهما.

جهينة مسو نوّهت إلى الاختلاف الفكري بين الجنسين، وقالت: "اختلاف طبيعي باعتبار أن هناك فوارق بيولوجية، وهذا الاختلاف بمفهومه الصحيح يضيف جمالية إلى حياة الأفراد".

وأشارت إلى أن طرح هذا الموضوع أفسح المجال أمام الطرفين لفهم بعضهما البعض بعيداً عن التعنيف وتهميش المرأة والذهنية الذكورية، ويطرح حلولاً للتخلص من كافة الأفكار المسببة للمشاكل وسوء الفهم بين الطرفين.

انتهت المحاضرة بتأكيد المشاركات والمشاركين على أهمية تقبّل كل طرف للآخر على اختلاف هويته.

(آ ع/ي م)

ANHA