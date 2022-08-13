محاضرة عن حياة الشهيد معصوم قورقماز (عكيد) وقفزة 15 آب في مدينة منبج

وحضر المحاضرة شبيبة منبج، وأعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية، وذلك في مركز الثقافة والفن بالمدينة.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها، ناصر الحسن عن حياة الشهيد معصوم قورقماز (عكيد) وعن قفزة 15 آب.

وقال: إن "الشهيد معصوم قورقماز (عكيد) بدأ بثورة في جبال كردستان لتحرير المنطقة من الأنظمة الفاشية، وانتقل إلى المعسكرات الفلسطينية لحضور تدريبات فكرية، والتدريبات العسكرية في جبال لبنان ليعود من جديد إلى جبال كردستان".

تابع الحسن "من يود التعرف على حزب العمال الكردستاني والمضي على درب الحرية فعليه التعرف على بطولات شهداء هذا الحزب كالشهيد مظلوم دوغان".

وأكد الحسن أن الشهيد عكيد ورفاقه نظموا أنفسهم في جبال كردستان، ومهدوا الطريق لمقاومة الفاشية التركية، وقال: "كانت الجبال نقطة انطلاق شرارة المقاومة آنذاك وصولاً إلى اليوم، وإن الطلقة الأولى أصبحت قفزة نوعية للشعوب المضطهدة المتعطشة للحرية والديمقراطية".

واختتم الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها ناصر الحسن حديثه بالتأكيد على أن قفزة 15 آب أصبحت سبيل الخلاص من الظلم والاضطهاد، ونيل الحرية، والسير على خطا الشهداء الذين رسموا طريق الحرية بدمائهم الطاهرة".

واختتمت المحاضرة بعرض سنفزيون عن تاريخ كردستان، وحياة الشهيد "عكيد" النضالية، وعن قفزة 15 آب.

(س ع/د)

ANHA