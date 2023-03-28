محاضرة عن حياة الشهيد القيادي عكيد في ناحية زركان

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم تحدث عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، عبدالرحمن الحسين عن حياة الشهيد عكيد ( معصوم قورقماز).

وقال: إن الشهيد معصوم قورقماز بدأ بثورة في جبال كردستان لتحريرها من الأنظمة الفاشية ومن ثم انتقل إلى المعسكرات لحضور التدريبات الفكرية والعسكرية في جبال لبنان ليعود من جديد إلى جبال كردستان .

وتابع الحسين: من يود التعرف على حزب العمال الكردستاني والمضي على درب الحرية فعليه التعرف على بطولات شهداء هذا الحرب كالشهيد مظلوم دوغان .

وأكد الحسين أن الشهيد عكيد ورفاقه نظموا أنفسهم في جبال كردستان ومهدوا الطريق لمقاومة الفاشية التركية وقال: كانت الجبال نقطة انطلاق شرارة المقاومة آنذاك وصولاً إلى اليوم والطلقة الأولى أصبحت قفزة نوعية للشعوب المضطهدة المتعطشة للحرية والديمقراطية.

واختتم عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبدالرحمن الحسين حديثه بالتأكيد على أن شهادة عكيد أصبحت سبيل الخلاص من الظلم والاضطهاد ونيل الحرية والسير على خطا الشهداء الذين رسموا طريق الحرية بدمائهم الطاهرة .

واختتمت المحاضرة بترديد الشعارات التي " تخلد مقاومة شهداء " وتنادي بالحرية للقائد عبدالله أوجلان.

(سـ)