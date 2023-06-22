محاضرة عن المخاطر الصحية والاجتماعية والنفسية للمخدرات في كوباني

للحديث عن المخاطر الصحية والاجتماعية والنفسية "القاتلة" لإدمان المخدرات، نظمت هيئة الصحة وحركة الطلبة الديمقراطيين في إقليم الفرات محاضرة لطلبة معهد الشهيدة زوزان في مركز المعهد بمدينة كوباني.

وألقى المحاضرة، الدكتور أحمد محمود، بحضور كل من الناطق باسم لجنة الصحة في مقاطعة كوباني علاء الدين كنو عطو وعضوين في قسم الدعم النفسي بمركز مشته نور.

وعلّقت في قاعة المحاضرة يافطة كبيرة، كتبت عليها أضرار إدمان المخدرات الصحية والنفسية والاجتماعية.

وقال الدكتور أحمد محمود إن "المواد المخدرة تسيطر على عقل الإنسان وتبقي التفكير محدوداً وتمنع الإنسان من النوم أو القيام بأعمال مجهدة بدرجة أكبر، وهو ما يؤثر سلباً على جسم الإنسان، وخاصة الجهاز العصبي والقلب وبالتالي التسبب بمشاكل كثيرة ستؤدي لاحقاً إلى الوفاة".

وأشار إلى المخاطر "القاتلة" لإدمان المخدرات، لافتاً إلى أن التأثيرات قد لا تظهر في الجرعات الأولى، ولكنها ستظهر لاحقاً بشكل مدمر.

وتحدث المحاضرون بشكل مفصل عن فرص العلاج من إدمان المخدرات، إلى جانب أضرارها من جميع الجوانب، فيما تساءل الطلبة عن الفرق بين المواد المخدرة وأنواعها وطبيعة تأثيرها على الجسم.

وتأتي هذه المحاضرة في سياق حملة واسعة، أطلقتها هيئة الصحة في إقليم الفرات للتوعية من مخاطر الإدمان على المخدرات وتعاطيها، إذ سبق هذه المحاضرة تنظيم العشرات منها في المدارس والمؤسسات وجامعة كوباني.

ومن المقرر الاستمرار بهذه الحملة إلى حين الوصول إلى أكبر نسبة من المجتمع، وذلك انطلاقاً من أهمية التصدي لانتشار المخدرات لما لها من مخاطر على المجتمع.

إذ باتت سوريا إحدى أكثر الدول انتشاراً للمخدرات، حيث تتصاعد نسب تعاطي المخدرات والاتجار بها وصناعتها على الأراضي السورية، وذلك كنوع من أنواع الحرب ضد المجتمع السوري من الأطراف الإقليمية والعالمية التي تسعى للهيمنة والسيطرة على المنطقة.

وعقب المحاضرة، أدلى اتحاد الطلبة الديمقراطيين في معهد الشهيدة زوزان ببيان قرأته الطالبة نسرين حسن وجاء فيه:

"إن دولة الاحتلال التركي تهاجم مكتسبات ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا بشتى الوسائل والطرق؛ لأنها لا تقبل مشروع الأمة الدمقراطية وتسعى لإنهاء هذه الثورة".

وأضاف البيان: "الهجمات ضد الثورة ليست عسكرية فقط، وإنما يحاول العدو بشتى الوسائل الإضرار بمجتمعنا ومستقبلنا، لذلك يلجأ إلى الحرب الخاصة عبر نشر المخدرات بين الشباب".

طالب البيان الشباب في شمال وشرق سوريا بعدم الانجرار خلف ألاعيب العدو وتنظيم أنفسهم لضمان مستقبلهم ومستقبل وطنهم والنضال ضد جميع أساليب الحرب الخاصة.

وانتهى البيان بترديد "تحيا مقاومة روج آفا".

(ج م/د)

ANHA