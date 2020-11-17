محاضرة عن العنف ضد المرأة في الحسكة

ونظم مركز دراسات وأبحاث علم المرأة (جنولوجي) محاضرة في مركز الشبيبة بحي الناصرة في مدينة الحسكة حول العنف ضد المرأة وتداعياته على المرأة والمجتمع.

وألقيت المحاضرة من قبل العضوة في مركز دراسات وأبحاث علم المرأة هناء داوود، التي تطرقت إلى أنواع العنف الممارس ضد المرأة، مثل العنف الجسدي، العنف الفكري، العنف الجنسي والعنف النفسي. وأشارت إلى أن العنف انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي فإن جميع أنواع العنف قائمة على أساس الجنس".

وأضافت هناء داوود "العنف يؤدي إلى أضرار بدنية، جنسية، نفسية واقتصادية و من المحتمل أن يؤدي العنف إلى أضرار جسيمة في نفسية المرأة ويحرمها من حقها في الحرية".

وطالبت هناء داوود في سياق محاضرتها نساء العالم أجمع أن يتحدن من أجل مناهضة العنف الممارس ضدهن والمطالبة بحقوقهن.

(ك)