محاضرة عن أهمية حرب الشعب الثورية في مقاطعة قامشلو

نظّمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، محاضرة تثقيفية، حول ماهية حرب الشعب الثورية وأهميتها، تحت عنوان "انصروا معركة الحرية، انضموا لحرب الشعب الثورية".

وشارك في المحاضرة التي نظمت في صالة المركز الثقافي بالناحية، العشرات من الأهالي وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة.

وركزت المحاضرة، التي ألقاها الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، هيال الخوير، في مضمونها على أهمية حرب الشعب الثورية بالنسبة للشعوب، وكيفية التحرك وفقها "أن حرب الشعب الثورية هي حرب طويلة الأمد وتعتمد في أساسها على الدعم الشعبي واعتماد على الذات في الصمود والمقاومة في وجه أي اعتداء، أو تعدٍ".

ولفت لضرورته، وما يتسم به "أسلوب دفاعي ضد جميع أشكال الاستعمار والاحتلال، مهم جداً من أجل تخلص الشعوب من العبودية والتحرر، ويكمن سرّ نجاحه في التفاف الشعب حول بعضه البعض".

وأكدت المحاضرة على ضرورة تحرك أهالي شمال وشرق سوريا حسب مفهوم حرب الشعب الثورية، نظراً لما تواجه المنطقة من استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، واستمرار خطورة داعش، وذلك عبر زيادة توعية الأهالي وتثقيفهم، وفق هذا المفهوم الذي يعد الأنسب، إلى جانب تدريبهم على كيفية التحرك حسبه.

(م ح/آ)

ANHA