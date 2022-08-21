المحاضرة نظمت من قبل اتحاد الإعلام الحر، تحت عنوان "دور الإعلام في الحرب الخاصة"، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو .

هذا وشارك فيها مجموعة من المثقفين والمحامين والإعلاميين، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء،

لتلقى بعدها المحاضرة من قبل عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو.

وقال: "دور الإعلام في الحرب الخاصة يجب قبل كل شي أن نعلم بأننا نعيش في مرحلة انتقالية ينتقل من مرحلة سيطرة نظام هيمنة معين إلى نظام هيمنة آخر سوف تكون هذه الجملة بالرغم من أنها تداعيات خاصة على الشرق الأوسط هذه المرحلة الانتقالية وكل مرحلة انتقالية إنها مرحلة الوحشية مرحلة نظام قديم من المفترض أن يتم دفنه مقابل نظام جديد يجب أن يولد لكنه يعيش في مرحلة المفاضاة هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر انسداداً وبئساً في تاريخ البشرية".

ديبو نوه إلى أن مشروع الإدارة الذاتية هو اختصار حل الأزمة السورية، وهناك حالة متقدمة تعاش في شمال وشرق سوريا.

ديبو تابع بالحديث عن دور الإعلام: "ليس بالمقدور نيل أي حرية من دون وضع الحرب في الحسبان الحرب خاصة هي حرب ثقافية ضمن مشاريع الحرب هي بعدة مستويات المستوى الأول هو حرب الإعلام في سوريا خلال العشر سنوات الماضية نتعرض لحرب إعلامية شرسة القسم الأكبر منها يروج بأن الإدارة الذاتية هي حالة تفكيك لسوريا الحرب الإعلامية التي تمارس من المنظومة نفسها أو من نفس المكان".

وأضاف عن مدى أهمية الإعلام في الحرب الخاصة التي تمارس "فتح القلعة من الداخل يكاد أن يكون هدفاً أساسياً من أهداف الحرب الخاصة هذه النقاط حقيقة هي مسائل مترابطة بعضها ببعض لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نخلق المبررات والحجج بأن مسألة التغيير الجذري والمسائل المتعلقة بأن يتحول مشروعنا إلى مشروع لجميع المنطقة وليس فقط في سوريا يجب بالفعل أن تتم مسألة البناء ومسألة التحقيق تحتاج إلى بعض الوقت والإصلاحات المتميزة ضمن هذا المفهوم الحرب الخاصة".

سيهانوك ديبو توجه بالحديث إلى الإعلاميين، وطالبهم بتجاوز مسألة الأدوار التقليدية مؤكداً أن الإعلام هو السلطة الأولى، وأنه على الإعلامي أن يعتبر نفسه سلاحاً في الحرب والسلم وقال: "ضمن التركيز على مسألة الإعلام يجب أن يركز الإعلاميون على بعض الخطوات المطلوبة منهم أولاً بتجاوزهم مسألة الأدوار التقليدية التي يقوم بها الإعلاميون الإعلام ليس السلطة التابعة إنما هو السلطة الأولى وخاصة في الثورة التقنية والإعلامية والتي اليوم نحن نعيشها يجب على الإعلام أن يتجاوز الدور التقليدي يجب على الإعلام أن ينظر إلى نفسه على أنه سلاح في الحرب والسلم أيضاً ودور الإعلام أيضاً في مسألة جداً مهمة هي القوى الناعمة في تثبيت أركان القوى الناعمة هي مسألة مهمة".

(كروب /سـ)

ANHA