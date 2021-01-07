محاضرات ومراسم استذكار للمناضلة ساكينة ورفيقاتها

استذكر أهالي مقاطعة قامشلو المناضلات الثلاث "ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز، فيدان دوغان، تزامنًا مع اقتراب الذكرى السنوية الثامنة لاستشهادهن.

ففي مدينة ديرك نظمت لجنة التدريب في مؤتمر ستار سلسلة محاضرات لاستذكار المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها.

وألقيت المحاضرات في حي السوق، وحي التجنيد وحي الشهيد خبات بمدينة ديرك، بمشاركة العشرات من عضوات مؤتمر ستار وعضوات وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

في المحاضرة التي نُظمت في حي السوق، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة ديرك بمقاطعة قامشلو شادية يوسف كلمة تحدثت فيها عن نضال الشهيدات الثلاث اللواتي ناضلن في سبيل الوصول إلى حرية المرأة، وقالت: "إن الشهيدة ساكينة من النساء اللواتي استطعن تحقيق التوازن والمحافظة على القيم المقدسة التي اكتسبنها من البيئة التي نشأن فيها".

وتطرقت شادية إلى المقاومة التي أبدتها الشهيدة ساكينة في سجن آمد وأضافت:" إن الشهيدة ساكينة كانت من الرياديات اللواتي استلمن قيادة تنظيم فعاليات المعتقلين في سجن آمد، وكانت تتحلى بروح ومعنويات عالية".

ولفتت شادية إلى مقاومة الشهيدة ليلى وفيدان ونضالهن ونشاطهن السياسي والدبلوماسي في الساحة الأوربية "واللواتي اغتالتهن يد الغدر بتوجيه مباشر من الميت التركي".

وفي نهاية حديثها ناشدت شادية جميع النساء بتصعيد وتيرة نضالهن ضد الفاشية التركية.

وفي ناحية جل آغا، نظم مؤتمر ستار محاضرة لاستذكار الشهيدة ساكينة جانسيز، وذلك بحضور العشرات من أهالي الناحية بكافة مكوناتها من كرد وعرب وسريان، وذلك في المركز الثقافي في منطقة الإنعاش جنوب غرب الناحية.

وأديرت المحاضرة من قبل عضوة مؤتمر ستار في ناحية جل آغا شيرين حسكي والتي أشارت فيها إلى نضال الشهيدة ساكينة، وقالت: "إن الشهيدة ساكينة جانسيز هي المثال الحقيقي للحياة الندية والمطالبة بحقوق الشعب الكردي".

وتابعت شيرين: "الاعتقالات والاعتداءات التي تعرضت لها الشهيدة ساكينة وهي في سجن آمد لم تثنها عن المضي في نضالها وحراكها، فأصبحت منارة تنير درب جميع النساء وشعوب كردستان وأكملت مسيرتها النضالية إلى أن طالتها يد الغدر والخيانة في عاصمة فرنسا باريس".

بعدها تم عرض سنفيزيون عن حياة الشهيدة ساكينة جانسيز باللغتين الكردية والعربية.

أما في ناحية كركي لكي، فنظم مؤتمر ستار في بلدة المصطفاوية التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو مراسم استذكار المناضلات الثلاث، وذلك بحضور العشرات من أهالي القرى.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية كركي لكي سميرة يوسف كلمة قالت فيها:" إننا نستمد قوتنا وتنظيمنا من أفكار المناضلات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل حرية المرأة، واللواتي بفضلهن حررن آلاف النساء من الذهنية المستبدة، وأصبحن رياديات للمجتمع".

واختتمت المراسم بعرض سنفزيون يروي سيرة حياة المناضلات الثلاث وكفاحهن المستمر في وجه الفاشية والظلم.

(كروب/ م ح)

ANHA