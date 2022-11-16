محاضرات تعريفية بيوم 25 تشرين الثاني في دير الزور

بدأت المحاضرة التي حضرتها عضوات لجان المرأة ومكتب تجمع نساء زنوبيا، وممثلات عن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية في ريف دير الزور الشرقي بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحبت عضوة مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل بكافة الحاضرات، وقالت "لا يمكن لمجتمع حرّ أن يكتمل دون وجود المرأة؛ لأنها الركيزة الأساسية في كل مكان وزمان".

ووجهت هنادي الأحمد التحية لكافة النساء المناضلات والمقاومات من أجل الحرية والكرامة.

بينما بيّنت الرئيسة المشتركة للمجلس المدني في ريف دير الزور الشرقي، زهرة الملحم، أن جرائم العنف ضد المرأة لم تقتصر على دير الزور فقط، بل منتشرة في أغلب بلدان العالم، منوّهة إلى جريمة قتل الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً) على يد النظام الإيراني، واعتقال الناشطات والسياسيات في باكور (شمال كردستان) على يد الفاشية التركية.

موضحة أن كل "هذه الجرائم تقف خلفها أنظمة سياسية تسعى لكسر إرادة المرأة".

وفي تأكيدها على عدم الاستسلام لهذه السياسات، قالت زهرة الملحم "لن نستسلم للسياسات التي تحارب المرأة وتسعى للاستيلاء على إنجازاتها ومكتسباتها، وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي".

أما الإدارية في مكتب تجمّع نساء زنوبيا بريف دير الزور الشرقي، منى العويد، فأثنت على الإرادة الحقيقية للمرأة وامتلاكها لمفاتيح القوة والوعي لإدارة نفسها ومجتمعها.

وانتهت المحاضرة، بتشديد المشاركات على تصعيد نضال المرأة، وتكثيف الحملات والمحاضرات التي تزيد من وعي المجتمع لإيقاف جرائم العنف بحقها، وافتتاح مكاتب خاصة بنشر كتب حول كيفية محاربة العنف في المجتمع وخارجه وأهمية المساواة بين الرجل والمرأة.

في سياقٍ متصل، نظمت لجنة المرأة في المجلس المدني ومكتب تجمّع نساء زنوبيا ببلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي محاضرة، لمناهضة العنف ضد المرأة.

شارك في المحاضرة عدد من أهالي البلدة ووجهاء العشائر وعضوات وأعضاء الكومينات، وممثلات وممثلون عن المجالس المحلية والمؤسسات المدنية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عدة كلمات باسم لجنة المرأة، وتجمّع نساء زنوبيا، والمجلس المدني في الريف الشمالي لدير الزور، حيث أكدت الكلمات في مجملها على أهمية تمكين المرأة في كافة النواحي، وتصعيد النضال ضد الذهنية الذكورية.

(ف ا/ي م)

ANHA