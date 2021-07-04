محاضرات مشتركة بين طلاب جامعتي روج آفا وبريمن

بهدف تعزيز أواصر التواصل وتبادل الخبرات مع طلاب جامعة بريمن في ألمانيا، نظم عدد من طلاب معهد العلوم الاجتماعية في جامعة روج آفا محاضرة بتاريخ الـ 13 من حزيران لطلاب وأساتذة جامعة بريمن، وعلى خدمة البث الحي عبر الانترنت.

تلاها أيضاً سلسلة محاضرات أخرى، تمحورت مواضيعها بشكل عام حول مبادئ الدفاع الذاتي في ثورة روج آفا وكذلك موضوع الاقتصاد الاجتماعي خلال الثورة وموضوع علم المرأة (الجنيولوجيا).

حول تفاصيل سلسلة المحاضرات، قال الطالب في معهد العلوم الاجتماعية عبدالله حسن، إن طلاب جامعة بريمن عبروا عن سعادتهم بهذه المحاضرات، وأضاف أيضاً: "خلال المحاضرات تعرفنا على حقيقة المشاكل التي يعاني منها المجتمع الألماني".

حسن أشار إلى أن طلاب جامعة بريمن أبدوا اهتماماً كبيراً بالمواضيع المتعلقة بثورة روج آفا.

كما نوه حسن إلى أن طلاب جامعة بريمن طلبوا خلال المحاضرات التطرق إلى المزيد من المواضيع المتعلقة بثورة روج آفا، وأضاف حول الموضوع: "هذه المحاضرات هي بمثابة وضع أسس التواصل وتعزيز أواصر العلاقة والتبادل. وكنتيجة لهذا التواصل تم الاتفاق على تنظيم المزيد من النشاطات المشتركة مستقبلاً. من أجل طرح المزيد من المواضيع الجديدة خلال المحاضرات، وكذلك مواضيع تتعلق بجامعة بريمن والمجتمع الألماني".

وأضاف عبدالله حسن: "المحاضرات كانت بمثابة خطوة مبدئية، ربما يتم تعزيز هذا التواصل خلال الأيام القادمة، كما يمكن تنظيم زيارات متبادلة بين طلاب الجامعتين".

وتأسست جامعة بريمن عام 1971، يدرس فيها نحو 18 ألف طالب وطالبة، ويشرف على التدريس نحو 3500 عالم ومختص.

(ك)