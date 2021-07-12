محاضرات فكرية.. برنامج مكثف يضعه مؤتمر ستار

ساهم مؤتمر ستار منذ تأسيسه إلى تنظم المرأة، وتمكّنت عبر دورات فكرية والأكاديميات الفكرية تحرير الآلاف من النساء وتوعيتهن.

في إطاره، افتتح المؤتمر دورة تدريبية مفتوحة انضمت إليها حوالي 21 امرأة، من المقرر أن تستمر 14 يوماً تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

والمفلت في التدريب حضور النساء الكبار في السن لرفع مستواهن الفكري والتعرف أكثر على تاريخهن.

الأم زلوح عليكو في عقدها الخامس من قرية كركو التابعة لناحية موباتا بمقاطعة عفرين، إحدى النساء اللاتي انضممن إلى التدريب، قالت: "قرّرتُ الالتحاق بالتدريب الفكري لأتعرف أكثر على كفاح ونضال المرأة منذ التاريخ إلى يومنا الحاضر".

تتلقى زلوح مع ابنتها ذات 24 ربيعاً تدريبات فكرية افتتحتها أكاديمية مؤتمر ستار لنساء الحي والتي تهدف إلى زيادة ثقة المرأة بنفسها والتعرف على حريتها وحقيقتها بعيدة عن منطق العادات والتقاليد.

وأضافت: "تعرفت أكثر على دور المرأة خاصة خلال ثورة 19 تموز كيفما استطاعت المرأة كسر القيود وانخراطها في مجال السياسي والعسكري وإثبات ذاتها باتباعهم خط النهج الثالث المتمثلة بالأمة الديمقراطية".

زلوخ شدّدت في حديثها إلى ضرورة غرس فكر القائد عبد الله أوجلان.

على النساء تدريب أنفسهن

ويتضمن البرنامج التدريبي دروساً متنوعة عن "أهمية التدريب، مجتمع طبيعي، تعصب جنسوي، الثقافة والأخلاق، حقيقة القيادة، تاريخ المرأة، الهجرة والوطنية، إلى جانب ميثاق مؤتمر ستار".

وعن هدف الدورات، أوضحت عضوة لجنة التدريب في أكاديمية مؤتمر ستار، دلال محمد: "افتتحنا هذه الدورة باسم الشهيدة جيهان لتوعية المرأة ثقافياً وأيديولوجياً".

وأضافت: في الآونة الأخيرة عملت بعض الجهات بشن سياسة الحرب الخاصة بين الأهالي، ولتوعية الشعب علينا بدايةً توعية المرأة لهذا تم افتتاح هذه الدورة والتي ضمّت دروساً متنوعة.

دلال أشارت إلى أن إقبال النساء على التدريب جيّد، ووجهت رسالة لكافة النساء في الحي بأن يعدن إلى تاريخهن وتنظم أنفسهن ورفع مستوى نضالهن.

هذا ومن المقرر أن تستمر الدورات في كافة الحي.

(س و)

ANHA