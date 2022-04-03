محاضر علم الاجتماع السياسي بجامعة كامبريدج: القائد أوجلان مقاتل في سبيل الحرية وملهم الملايين

يصادف الرابع من نيسان يوم ميلاد القائد أوجلان، الذي يقيّم كـ "انبعاث شعبي". ويُنظر إلى هذا التاريخ كبداية ملحمة جديدة لدى الشعب الكردي من جهة ولدى جميع شعوب العالم من جهة أخرى.

يُحتفل بميلاد القائد أوجلان الذي يُعتقل في سجن إمرالي منذ 15 من شباط 1999، كل عام؛ لتصعيد المقاومة.

تحدّث محاضر علم الاجتماع السياسي في جامعة كامبريدج، توماس جيفري ميلي، إلى وكالتنا بمناسبة ميلاد القائد أوجلان.

انتصار القائد أوجلان التاريخي

حيّا جيف ميلي القائد أوجلان، ووصفه بمقاتل في سبيل الحرية، وأوضح أنّه وعلى الرغم من اعتقاله، إلا أنه ألهم النضالات الثورية حتى في المكان الذي اختطف فيه، أي في نيروبي، وقال: "من جديد، إن التعبير المؤثر لقائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان في مبدأ "الإدارة الذاتية" التي تعني الديمقراطية الراديكالية ضد الدولة، هو إنجاز تاريخي لثوار العالم. إن براديغما الكونفدرالية الديمقراطية تثبت ارتباطها الوثيق بالوضع الثوري في شرق أفريقيا.

كما أشار ميلي إلى أن القائد أوجلان قد أصبح ميلاد النضال الثوري، وخاصة النضال ضد الإمبريالية التي فضحت نفسها عندما تم اختطافه في نيروبي بمؤامرة دولية.

'إصراره يولّد الشجاعة'

وأوضح ميلي أن حركة الحرية الكردية التي استلهمت من القائد أوجلان، سطّرت صفحة من الكرامة في تاريخ الثورة، مشيراً إلى أنّ ثورة روج آفا قد ساعدت في إحياء الثورية، عندما كانت الحداثة الرأسمالية تعاني من أزمة.

كما أوضح ميلي أنّ إصرار القائد أوجلان على المقاومة قد منح الشجاعة لمقاتلي الحرية في العالم أجمع، وأضاف: "إن أفكاره تشكّل خطراً كبيراً على النظام القائم، كما أنها تهدد النظام الفاسد".

'انتشار أفكاره'

ونوّه ميلي إلى أن هذا الوضع يسلّط الضوء على ضعف الدول الإمبريالية، وأنها اعتقلت القائد أوجلان؛ لأنها تخاف من أفكاره، وأكّد على أنه لا يمكن قمع أفكاره بعكس رغبات الإمبرياليين، وامتثل بنيروبي كأكثر مثال مادي على ذلك.

ودعا ميلي إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، قائلاً: "ستساهم العلاقة الدولية المشتركة في حملة الحرية بالضغط على الدولة التركية التي لا تطبق القانون الدولي".

من هو توماس جيفري ميلي؟

توماس جيفري ميلي هو محاضر علم الاجتماع السياسي في قسم علم الاجتماع بجامعة كامبريدج. وحاصل على درجة الليسانس في جامعة كاليفورنيا عام (1995)، ودرجة الماجستير في جامعة ييل عام (2004)، ودرّس في جامعة ويسلي وجامعة سانت لويس (مدريد)، كما عمل في مركز الأبحاث السياسية والدستورية في مدريد.

(ر)

ANHA