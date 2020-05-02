مغتربون بعيدون عن الوطن قريبون من أهلهم

مع تفشّي مرض فيروس كورونا في العالم، وتهديده للجميع، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرض حظر التجوال كإجراء احترازي ووقائي لمنع ظهور الفيروس، فأثّرت حالة الحظر على الوضع المعيشي لبعض الأسر التي تعتمد على كسب قوتها من العمل اليومي.

ولدعم تلك الأسر خلال فترة الحظر، بادرت الإدارة الذاتية بتسجيل أسماء تلك الأسر عن طريق الكومينات، وتوزيع سلال غذائية عليهم، كما شهدت المنطقة إطلاق عدّة مبادرة فردية ومؤسّسات بهذا الصدد، كمبادرة حركة المجتمع الديمقراطي، وإعفاء بعض المستأجرين من الأجور عدّة أشهر.

وفي مبادرة مشابهه أطلق شُبّان وشابّات من قرية بياندور التابعة لناحية تربه سبيه في المهجر بجمع الأموال وإرسالها إلى أهالي قريتهم لإيداعها في صندوق اللجنة الخدمية للكومين، التي تقوم بشراء المواد الغذائية، وتوزيعها على شكل سلال غذائية على أهالي القرية.

وبهذا الصدد بيّن عضو اللجنة الخدمية حسين عمر بأنّ أهالي القرية، وخلال السنوات السابقة وبالتعاون مع الشباب المغتربين، قاموا بعدّة مشاريع خدمية في القرية كبناء دار للعزاء العام الماضي، وقبلها حفر بئر ماء للقرية، ومع انتشار مرض فيروس كورونا في العالم بدأوا بحملة جمع التبرّعات، وإرسالها لأسر القرية المحتاجة.

وأوضح حسين عمر بأنّ المساعدة توزّع عبر اللجنة الخدمية في الكومين، ويتمّ توزيع السلال على كافّة أهالي القرية.

التحضير لمشاريع خدميّة للقرية

ونوّه عمر أنّهم بصدد ترميم ملعب القرية، ومدّه بالعشب الاصطناعي، وصيانة الإنارة الليلية في القرية، وتنظيف النّهر، وكلّ ذلك بفضل الدعم الذي يقدّمه أبناؤهم المغتربون لهم.

وتوجّه حسين عمر بالشّكر لشُبّان وشابّات القرية في المهجر، وقال: "هذا دليل على مدى ارتباطهم بوطنهم وقريتهم"، وتمنّى من كافّة الشباب المغتربين من أبناء روج آفا دعم ومساندة أهلهم، وخاصّة في المرحلة الرّاهنة.

(أ ب)

ANHA