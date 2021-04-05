مفاوضات سد النهضة تتواصل اليوم ومصر تعتبرها فرصة أخيرة

وانتهى اليوم الأول من المفاوضات من دون التوصل إلى توافق، وعلقت المباحثات لإجراء مزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بعد أن أعلن السودان أن إثيوبيا رفعت سقف مطالبها بشأن قسمة مياه النيل.

ويُختتم الاجتماع، اليوم الإثنين، في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وانتهت محاولات سابقة بهدف التوصل إلى الاتفاق بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق إلى طريق مسدود.

واعتبرت الخارجية المصرية أن مفاوضات سد النهضة الحالية في كينشاسا مع كل من السودان وإثيوبيا قد تمثل الفرصة الأخيرة قبل أن تملأ أديس أبابا السد للعام الثاني على التوالي.

وقالت إثيوبيا إنها ستعمد مجددًا إلى ملء خزان سد الطاقة الكهرومائية الضخم بعد بدء موسم الأمطار هذا الصيف، وهو تحرك تعارضه كل من مصر والسودان.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرّح الأسبوع الماضي أن لا أحد سيستطيع أن يأخذ نقطة مياه من مصر، وحذّر من حالة عدم استقرار في المنطقة "لا يتخيلها أحد" إن جرى ذلك.

ويخوض السودان حاليًّا نزاعًا حدوديًّا مع إثيوبيا بشأن منطقة الفشقة الخصيبة، وانتهى السبت من تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر.

وقال السودان في بيان منفصل إن إثيوبيا "رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل" خلال المفاوضات.

وكان فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي والوسيط في المفاوضات، قد افتتح المحادثات بين الأطراف الثلاثة يوم أمس.

(ي ح)