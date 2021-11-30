مفاوضات فيينا.. تشاؤم دبلوماسي خلف الكواليس والعقوبات على طاولة النقاش

ولمح منسق المفاوضات في الاتحاد الاوروبي الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا، أمس الإثنين، إلى أن تلك الجولة "مفتوحة" بمعنى أنها قد تستمر طويلًا لحاجة الوفود إلى العودة إلى العواصم من أجل التشاور قبل استكمال النقاش في العاصمة النمساوية.

بدوره، أكد المندوب الروسي، ميخائيل أوليانوف، أن العملية التفاوضية "لن تكون سهلة"، بحسب شبكة "العربية الحدث".

كما أوضح ميخائيل أوليانوف أن "الخلافات خاصة بين إيران والأطراف الغربية لا تزال كبيرة بشأن العديد من النقاط، لكن المناقشات التي تمت الإثنين ومحادثاتنا المنفصلة مع المبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي أظهرت أن الجميع بدون استثناء عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية".

أما جدول أعمال المناقشات على طاولة التفاوض اليوم الثلاثاء، فمحصور بالعقوبات!

إذ أعلن إنريكي مورا أمس، أن مناقشات اليوم تتركز على العقوبات، على أن تناقش النشاطات النووية الإيرانية غدًا الأربعاء.

وتتمسك طهران بمسألة رفع العقوبات كهدف أساسي من العودة إلى طاولة التفاوض، وقد أكدت ذلك أكثر من مرة على لسان العديد من المسؤولين بدءًا من وزير الخارجية مرورًا بمساعده، وصولًا إلى رئيس الوفد المفاوض في العاصمة النمساوية.

يذكر أن 6 جولات من المحادثات عقدت منذ نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن تتوقف في حزيران/ يونيو قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران، دون أن تحرز توافقًا على كامل البنود، رغم التفاؤل الذي كان مسيطرًا حينها، وعلى الرغم من حل عدد لا بأس به من العقد، إلا أن مسألة العقوبات عادت هذه المرة وبقوة إلى الطاولة من قبل حكومة رئيسي، الذي يتمسك بها شرطًا لأي خطوة أخرى.

(ل د)