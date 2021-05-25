مفاوضات فيينا... ترقبٌ لجولة خامسة بشأن النووي الإيراني

وقال المبعوث الأميركي إلى إيران، روبرت مالي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فجر اليوم، "نأمل العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي". كما أضاف "كانت الجولة الأخيرة من المحادثات بناءة وشهدت تقدمًا ملموسًا، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".

يذكر أن دبلوماسيين كبارًا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانوا أكدوا الأسبوع الماضي، أن هناك تقدمًا ملموسًا في المحادثات النووية، لكن النجاح ليس مضمونًا، لأن هناك قضايا في غاية الصعوبة لم تحل بعد.

يشار إلى أن الجولة الرابعة والأطول من المحادثات كانت استؤنفت في السابع من أيار/ مايو مع الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وامتدت لأكثر من 10 أيام، إلا أنها لم تحقق اختراقًا كبيرًا، بحسب ما أكد أكثر من مصدر دبلوماسي أوروبي.

(د ع)