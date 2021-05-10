مفاوضات بين رئيس الوكالة الذرية ووفد إيراني في فيينا

ويبدو أن تاريخ الـ 21 من أيار / مايو يؤرق الوكالة التي عقدت اتفاقًا تقنيًّا مؤقتًا مع طهران قبل 3 أشهر يتيح لها الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية.

كما أبدى غروسي استعداده للعودة إلى طهران، ومناقشة أي اتفاق جديد يتيح للوكالة متابعة عمليات المراقبة والتفتيش للمنشآت الإيرانية، بحسب شبكة العربية.

وكان عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أكد في تصريح أدلى به لقناة "NHK" اليابانية قبل يومين أنه من المحتمل تمديد اتفاق الثلاثة أشهر المبرم بين الوكالة الدولية وإيران.

في حين رأى ميخائيل أوليانوف السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، أمس الأحد، أن للمفاوضات تاريخًا معينًا "أو محددًا" ألا وهو 21 أيار / مايو، على الرغم من أنه أوضح أن المفاوضات يمكن أن تستمر بعد هذا الموعد.

(ش ع)