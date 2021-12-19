مئات السودانيين يحتجون قرب القصر الجمهوري والشرطة تفرقهم بالغاز المسيل للدموع

وأطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري.

وقال شهود عيان إن هناك حالة من الكرّ والفرّ بين المحتجين والقوات الأمنية في شارع البلدية ومناطق قريبة من القصر الرئاسي، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وبحسب الشهود، فإن المحتجين تمكنوا من عبور الحواجز الأمنية ووصلوا إلى نقطة قريبة من القصر الرئاسي، قبل أن تتصدى لهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وشهدت الخرطوم انتشاراً أمنياً مكثفاً وإغلاقاً تاماً للجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد حذر في خطابه ليل أمس السبت: "إننا نواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطناً ولا ثورة".

ويذكر أنه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

(د ع)