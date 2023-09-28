مئات الشابات يخرجن تنديداً بالمؤامرة على القائد أوجلان

نظّم اتّحاد المرأة الشابة، اليوم، مظاهرة مندّدة بالمؤامرة الدولية التي حيكت بحقّ القائد عبد الله أوجلان، شاركت فيه مئات الشابات من ناحية قنه الواقعة في الريف الغربي لكوباني، انطلقت من أمام مجلس الناحية واستمرّت حتى دوّار قوردين.

وحملت المتظاهرات صور القائد عبد الله أوجلان وردّدن شعارَ "لا حياة بدون القائد"، و"تحيا مقاومة الكريلا"، ثمّ توقّفت المتظاهرات في دوّار قوردين، وأدلين ببيانٍ قرأته عضوة اتحاد المرأة الشابة، آليكار مصطفى.

وجاء في نصّ البيان:

"قبل 25 عاماً، بدأت القوى الدموية والجشعة بأكثر الممارسات وحشيةً بحقّ قائد الشعب الكردي، وتستمرّ المؤامرة الدولية منذ 25 عاماً بهدف القضاء على الشعب الكردي وحركة التحرّر الكردستانية، ففي التاسع من تشرين الأول عام 1998، وتحت ضغط دولة الاحتلال التركي، غادر القائد آبو سوريا وتوجّه إلى أوروبا لإيجاد حلّ ديمقراطي للقضية الكردية، لكن القوى المتآمرة منعت قبول القائد آبو في أي دولة، لعرقلة مساعيه وجهوده في تحرير الشعب الكردي وإرساء السلام في الشرق الأوسط.

ولم تستهدف هذه المؤامرة القائد فقط، فقد استهدفت في شخصه الشعب الكردي وجميع الداعين إلى الحرية وكافة الشعوب المضطهدة، ولهذا لن تتحقّق حرية الشعب الكردي وحرية نساء العالم ما لم تتحقّق الحرية الجسدية للقائد آبو، وبناءً على هذا، فإن كسر العزلة المفروضة على القائد آبو وضمان حريته الجسدية هو واجبنا الأول".

واختُتمت المظاهرة بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

(أ ش/ر)

ANHA