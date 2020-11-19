مئات الرجال يتظاهرون ضد العنف على المرأة

ضمن سلسلة الفعاليات والتحضيرات المقامة لمناهضة العنف ضد المرأة، تظاهر المئات من رجال مدينة حلب مرددين شعارات "لا حياة بدون المرأة، المرأة هي الحياة الحرة".

وحمل المتظاهرون عددًا من اللافتات التي كتب عليها" لا للإبادة والاحتلال... سنحمي المرأة والحياة، تحطيم نظام إمرالي هو تحطيم القيود المفروضة على المرأة، لا للعنف ضد المرأة"

وانطلقت المظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وجابت عددًا من شوارع الحي لتتوقف في ساحة الـ 7 شهداء والواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت كلمتان من قبل كل من عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية مرعي الشبلي والرئيس المشترك لمجلس حي الأشرفية ولات معمو.

وأكدت الكلمات أن السبيل الوحيد لتحرير المجتمع "هو تحرير المرأة التي تعتبر أيقونة الحل وطليعية ثورة التاسع عشر من تموز".

كما أشارت إلى أن "الوقت قد حان للتخلي عن العادات والتقاليد المشينة التي وضعت المرأة ضمن الطبقات الدنيا"، وطالبت "برفع شأنها مرة أخرى وإعادة مكانتها التاريخية".

(م)

ANHA