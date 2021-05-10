مئات المتظاهرين في تل كوجر: سنقف صفًّا واحدًا في مواجهة المؤامرات التركية

وشارك المئات من أهالي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو في المظاهرة، حاملين لافتات كتب عليها: "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه تركيا من إبادة للشعب الكردي، لا للاحتلال التركي الداعشي"، مرددين الشعارات التي تندد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وانطلقت المظاهرة من أمام مدرسة شوافة، وجابت الشارع الرئيس لتتحول إلى تجمّع جماهيري وسط الناحية، وهناك ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر، نواف خدعان، كلمة قال فيها: "إننا نؤكد تضامننا مع المقاومة التي تبديها قوات الكريلا أمام هجمات جيش الاحتلال التركي الذي يهدف إلى القضاء على الشعب الكردي".

واستنكر خدعان هجمات جيش الاحتلال التركي مؤكدًا بالقول: "سنقف صفًّا واحدًا في مواجهة المؤامرات التركية".

لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تندد بهجمات جيش الاحتلال التركي.

(ك ع/م ح)

ANHA