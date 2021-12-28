مئات المتظاهرين في منبج يدينون الهجمات التركية ويعاهدون بالانتقام للشهداء

وانطلقت المظاهرة من الجهة الغربية من المدينة وصولاً إلى دوار الجزيرة، رفع المشاركون فيها صور الشهداء الذين استشهدوا خلال قصف الاحتلال التركي بطائرة مسيّرة على مدينة كوباني يوم السبت المنصرم، ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي على مناطقنا، نحن نعرف من قتلنا ووعدنا الانتقام"، "الشبيبة الثورية تمثل الشعب والثورة".

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار الجزيرة، وقف المشاركون في المظاهرة دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى عضو حركة الشبيبة في منبج، حجي مصطفى، كلمة قال فيها "مدينة كوباني تقع ضمن الجغرافية السورية، وهي لم تشكل تهديداً على أحد، لكن الاحتلال التركي يضرب كل المواثيق والقوانين الدولية بعرض الحائط باستهدافها".

وأشار بأن "الاستهداف الأخير كان للشباب فهم يعلمون أن الشباب هم من صنعوا الثورة، وهم ضمان نجاح الثورة، وجميع الشعب السوري في الداخل والخارج ينظر إلى نجاح هذه الثورة على أنه سيتحقق بأيدي الشباب".

كما وجه حجي مصطفى في نهاية حديثه رسالة إلى الشعب السوري وإلى الشعب في شمال وشرق سوريا بالأخص أن يكونوا على ثقة تامة بالشبيبة وأنهم سيكونون السياج الحصين للوطن، وأنه مع كل قطرة دم تراق يزدادون إصراراً وتمسكاً بالثورة.

يشار إلى أن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي استهدفت منزلاً يوم السبت المنصرم، 25 كانون الأول الجاري، ما أسفر عن استشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وإصابة 4 آخرين.

(أ ق/ج)

ANHA