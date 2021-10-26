مئات المتظاهرين في كوباني: سنقاوم ونطرد الخونة خارجاً

بمشاركة المئات من أهالي مقاطعة كوباني، انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة وصولاً إلى ساحة الشهيد عكيد، ردد خلالها المشاركون شعارات تندد بالهجمات التركية والخيانة، وحاملين صور الشهداء الذين استهدفتهم الطائرات المسيّرة التركية.

ولدى وصول المظاهرة إلى ساحة الشهيد عكيد، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة آفندي، قالت فيها "نقدم الشهداء في سبيل تحقيق حرية هذه الأرض ويوماً بعد آخر يزداد عدد شهدائنا، وندين لهم بتضحياتهم، فنحن شعب كوباني، صاحب ثورة ١٩ تموز، وأول أرض خطاها القائد أوجلان في روج آفا، وذو الآلاف من الشهداء، لن نسمح للاحتلال أن يكسر إرادتنا القوية".

وأشارت عائشة إلى أن ما يحدث الآن ألاعيبٌ من الأعداء، وتأتي من ضعفهم وجهلهم "هم يريدون زرع الخوف في نفوس أهالي كوباني وإفراغها من أهلها، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك".

وأكدت عائشة أنه لا يوجد مكان للخونة في أرض كوباني المقدسة والمروية بدماء الشهداء، ولا يحق لأي أحد خيانة دماء الشهداء والخونة يجب أن يخرجوا من هنا.

وشددت على أنه يجب على شعب شمال وشرق سوريا أن يتضامن مع الإدارة قلباً وقالباً، وأن يأخذ مكانه في قوات الحماية الجوهرية والحماية الذاتية، وحماية أرضه والتضامن مع القوات العسكرية.

ونوّهت عائشة أفندي إلى أن الخونة يريدون إحداث شرخ بين أبناء شعب المنطقة وقالت إن "من يخون شعبه عليه أن يعلم أن مصيره الفناء".

وفي إشارة إلى القوات الروسية والأمريكية في المنطقة قالت عائشة "لا نسند ظهرنا إلى الدول المتعاونة مع تركيا في ارتكاب المجازر بحق شعبنا، وسنظل في الساحات نناضل حتى تحقيق النصر ونسند ظهرنا إلى قوة شعبنا".

(م ع/ج)

ANHA