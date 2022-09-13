مئات المحامين يقدمون طلباً لوزارة العدل التركية لزيارة القائد أوجلان

أرسل مئات المحامين من جميع أنحاء العالم (22 دولة) رسالة إلى وزارة العدل التركية وطلبوا زيارة القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي. كما سيعقد المحامون في تمام الساعة 10:30 من يوم غد الأربعاء المصادف ١٤ من أيلول مؤتمراً صحفياً حول هذا الموضوع في مدينة بروكسل.

ووصف المحامون الوضع في سجن إمرالي "بوضع خاص"، في حين وصفوا العائق الذي يقف أمام حقهم في لقاء القائد عبد الله أوجلان بأنه أسلوب عزلة مختلف.

وأشار المحامون إلى أنّ العالم يرى عبد الله أوجلان على أنّه مانديلا الكرد، وقالوا إنهم يريدون زيارة عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي في إطار القانون الداخلي للجمهورية التركية.

وفيما يتعلّق بالطلب المقدّم لوزارة العدل التركية، سيتم عقد مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الأوروبية في العنوان Rue Froissart 95, 1000 Bruxelles ، وسيشارك ممثلو العديد من المنظمات القانونية كمتحدثين.

والحقوقيون الذين سيشاركون في المؤتمر الصحفي هم:

جورج هنري بيوذير من نقابة باريس وبروكسل.

باسم المحامين الديمقراطيين الأوروبيين ( AED ) رئيسة اتحاد الحقوقيين من أجل الديمقراطية هيلين دباتي.

سلمى بن خليفة من شبكة المحامين من أجل التنمية في بروكسل.

توماس شميدت السكرتير المشترك للمحامين الأوروبيين.

(ر)