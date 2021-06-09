مديرية مياه قامشلو تقدّم حلولاً إسعافيّة مؤقّتة لحين حلّ المشكلة بشكل نهائيّ

تعادل كمية المياه المُضخّة إلى مدينة قامشلو يومياً ما يقارب 45 ألف متر مكعب، وتعدّ نسبة عالية جدّاً من الاستهلاك، مع ذلك هناك نقص حاد في كمية المياه في حيي الزيتونية والوسطى.

يصف خورشيد أوسو وهو مشرف على محطات ضخ المياه هذه الأرقام بالضخمة جداً، ويقول هذه الكمية تكفي لمد مدينتين بالمياه، لكن شبكة المياه التي تعود إلى 4 أو5 عقود مهترئة وخطوطها بحاجة إلى ترميم، هذا ما يفسّر قلة المياه في بعض الأحياء.

وتظهر مشكلة انقطاع المياه كل عام في مدينة قامشلو مع قدوم فصل الصيف في كل من حيي الزيتونية والوسطى، والسبب يعود إلى زيادة الاستهلاك الكبير للمياه, واهتراء شبكات المياه في المدينة، ومع بروز هذه المشكلة، خصّصت مديرية المياه صهاريجها وتكفّلت بتوزيع المياه على الأهالي مجاناً لكي لا يتمّ استغلالهم من قبل موزّعي المياه، حيث خصّصت أرقاماً في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعت من خلالها أهالي الأحياء التي تعاني من انقطاع المياه، للتواصل معهم لتزويدهم بالمياه حتى حل المشكلة.

المواطنة سمر الحوار تقطن في شارع مضر بحي الوسطى في مدينة قامشلو، تقول: "نعاني كثيراً من قطع المياه، فراجعنا مديرية المياه، حيث أوضحوا لنا أنهم يضخون المياه لكن الهضبة في هذا الحي عالية لذلك لا تصلها المياه".

وعبّرت سمر عن امتنانها لتوزيع المديرية للمياه مجّاناً عن طريق الصهاريج، وقالت: "تصفحت مواقع التواصل الاجتماعي ورأيت المنشور، نتمنّى أن يستمر توزيع المياه، وحلّ هذه المشكلة".

أمّا المواطن مشعل الليلي الذي يقطن في حي الزيتونية، فيقول هو الآخر بأنهم يعانون من انقطاع المياه عن الحي، وتوجّه بالشكر إلى مديرية المياه، وقال: "نشكر كادر المياه جزيل الشكر الذي زودنا بالمياه، فهذه الخطوة إيجابيّة، نتمنّى أن تحل هذه المشكلة بشكل جذريّ".

وبدوره تحدّث إداري دائرة مياه قامشلو بديع عيسى عن مشكلة انقطاع المياه بالقول: "مشكلة انقطاع المياه التي يعاني منها قسم من أحياء المدينة ليست وليدة اليوم، إنّما تعود إلى عهد الحكومة السورية، فهذه المشاكل تظهر مع قدوم فصل الصيف الذي يكون الاستهلاك فيه كبيراً".

وأوضح عيسى: "قمنا بضخ المياه إلى حي الوسطى، لكن هناك مناطق مرتفعة عن الأرض والمياه لا تصل إلى نهاية الشبكة التي تمد سكان تلك الأحياء بالماء".

وأردف عيسى: "يعاني أهالي هذه الأحياء من نقص المياه بسبب ظهور بعض السلوكيات السلبية من قبل بعض القاطنين في تلك الأحياء، إثر استخدامهم الدينموات الأمر الذي يمنع الجميع من الاستفادة من حصتهم من المياه".

ونوّه عيسى: "لقد خصّصنا صهاريج لتوزيع المياه على الأهالي، وهذا ليس حلاً، إنّما حل مؤقّت، ونحاول قدر المستطاع إيصال المياه إلى أهالينا الذين يجب عليهم ألّا يسرفوا في الاستهلاك خارج نطاق المعقول".

وبين عيسى في ختام حديثه أنّهم ينشئون سكراً في حي الزيتونية كخطوة للمساهمة في ضخ المياه بقوّة إلى الشبكات التي تمدّ الأحياء بالمياه، بالإضافة إلى وضع فوهات لضغط المياه وضخها إلى شارع الوكالات في حي الوسطى وحل المشكلة القائمة، مؤكّداً: "أنّ هناك مشاريع أخرى تمت دراستها، وهي جاهزة سنقوم بتنفيذها لحلّ هذه المشكلة نهائيّاً".

(إ)

ANHA