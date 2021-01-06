مديرية محروقات عين عيسى: وزعنا أكثر من 7 ملايين لتر من المازوت على المزارعين

وأتمت مديرية المحروقات بناحية عين عيسى توزيع مخصصات المزارعين من مادة المحروقات للفلاحة البعلية والمروية، والتي تقدر بـ 7023075 لتراً "سبع ملايين وثلاثة وعشرون ألف وخمسة وسبعون لتراً".

هذا وتضمنت خطة الدعم الزراعي لهذا العام في ناحية عين عيسى دعم الهكتار الواحد من الزراعة المروية بـ 60 لتراً والزراعة البعلية بـ 20 لتراً.

وبحسب القائمين على عمليات توزيع مخصصات المحروقات للمزارعين فإنهم سيبدؤون في الفترة القادمة بتوزيع مادة المحروقات على المزارعين الذين يسقون محاصيلهم عن طريق محركات الديزل.

هذا وسجلت مديرية الزراعة بمقاطعة كري سبي لهذا العام 867 رخصة لمزارعين يسقون محاصيلهم عن طريق محركات الديزل، بمقدار 170 ألف دونم.

هذا ولوحظ خلال الموسم الزراعي الحالي تأخر في توزيع مادة المحروقات المخصصة للفلاحة، حيث أنه يتوجب الانتهاء من توزيعها خلال شهر تشرين الأول من كل عام.

وأرجع الإداري في مديرية محروقات عين عيسى مؤيد الموسى سبب تأخرهم بالتوزيع خلال الموسم الحالي للهجمات التركية والقصف المستمر على الناحية.

وأردف بقوله إن "هناك 3 محطات للوقود من أصل 7 تقع على الطريق الدولي m4 وهذه المحطات تغلق بشكل دائم عندما تتعرض الناحية للقصف خوفاً على حياة المواطنين".

وأكد في ختام حديثه بأنهم كأعضاء مديرية محروقات الناحية سيعملون على مدار الـ 24 ساعة لتوزيع مستحقات المزارعين من مادة المحروقات، وذلك لكون هؤلاء المزارعين يعتمدون بشكل رئيس على الزراعة في معيشتهم.

هذا وبلغت المساحات المرخصة في مقاطعة كري سبي لهذا العام 148290 دونماً مروياً، فيما بلغت مساحة الأراضي البعلية 319682 دونماً، تتوزع هذه الأراضي في كل من "بلدة الجرن، ناحية عين عيسى، سلوك، الهيشة، أبو خرزة".

(ج)

ANHA