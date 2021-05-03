مديرية محروقات الطبقة ترخص 11 مركزًا لتوزيع الغاز المنزلي في المدينة وريفها

جاءت هذه الخطوة لتخفيف الضغط والازدحام على مجالس الأحياء ودور الشعب التي كانت مسؤولة عن عملية التوزيع ولضمان وصول اسطوانة الغاز إلى كل الأهالي بعد إيجاد الآلية المناسبة عن طريق تخصيص مراكز لتوزيع اسطوانات الغاز فقط.

وبالتعاون والتنسيق بين مديرية المحروقات والمجلس المدني تم رفع جداول المستحقين للمديرية بموجب إحصاءات دور الشعب والمجالس التابعة لها في المدينة والريف.

وبناء عليه تم ترخيص 8 مراكز ضمن المدينة و3 في الريف، توزع الاسطوانات على الأهالي بالسعر المدعوم 2500 ليرة سورية، عن طريق البطاقة التي أصدرتها مديرية المحروقات لكل أسرة مسجلة في مجلس حييها.

الرئيس المشترك لمديرية المحروقات في الطبقة، أحمد العمر، أكد أن هذه العملية ساهمت إلى حد كبير في تقليص حجم المشاكل التي كانت تطرأ في عملية التوزيع عن طريق مجالس الأحياء، نظرًا لأن مجلس الحي مسؤول عن أمور عديدة فكان تخصيص مراكز لتوزيع الغاز الحل الأنسب.

ونوّه أحمد العمر إلى ازدياد الطلب على الغاز المنزلي خلال الفترة الماضية بعد الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي نتيجة خروج مجموعات التوليد في سد الفرات عن الخدمة بعد نقص منسوب مياهه واستمرار تركيا بحبس المياه عن سوريا.

وكحل بديل، تقوم المديرية بتوزيع مادة الكاز السائل، لتخفيف الضغط والطلب على اسطوانات الغاز.

كما أشار العمر إلى أن هناك بعض المناطق لم تخصص لها مراكز لتوزيع الغاز، ويتم توزيعها حاليًّا عن طريق مجالس الأحياء ودور الشعب ريثما يتم الانتهاء من دراسة جدوى افتتاح مراكز لها.

(ع ص - س ك/ مـ)

ANHA