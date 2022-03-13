مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي تبيّن الدعم الزراعي المقدم وأسباب التأخر

تعمل مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي، بالتعاون والتنسيق مع شركة تطوير المجتمع الزراعي على تأمين وتقديم الدعم الزراعي للمزارعين من "محروقات وأسمدة" في سبيل إنجاح الموسم الزراعي الشتوي (القمح والشعير) نظراً لظروف الجفاف الذي تمر به المنطقة بشكل عام.

تعتمد الزراعة في مقاطعة كري سبي وريف ناحية عين عيسى على مياه الأمطار (الزراعة البعلية)، كما قام قسم كبير من المزارعين خلال السنوات الأخيرة بحفر آبار ارتوازية؛ نظراً لشح الأمطار خلال الأعوام الفائتة، فيما يستجرّ القريبون من نهر البليخ عن طريق محركات الديزل لري محاصيلهم.

وقامت مديرية الزراعة منذ بداية الموسم الشتوي الحالي بتقديم مادة المحروقات لكافة المزارعين الذي يمتلكون رخصاً زراعية بعد إجراء الكشوفات على مساحاتهم المزروعة ونوع المحرك الذي يستجرّون به مياه الري سواء كان من الآبار الارتوازية أو على نهر الجلاب (البليخ)، حيث وصلت كمية المحروقات الموزعة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 5600000 لتر من مادة المازوت ولا تزال مستمرة بالتوزيع.

هذا وتعتمد مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي نظاماً معيناً في توزيع مادة المحروقات على المزارعين، حيث قسمت الدعم من هذه المادة على 4 دفعات، وتم توزيع دفعتين فيما تعمل على توزيع الدفعة الثالثة.

أما بالنسبة للأسمدة فتم توزيع دفعة واحدة من هذه المادة بلغت 1200 طن، وتوقفت عن توزيعه.

وعن حاجة المزارعين من مادة السماد وسبب توقفهم عن توزيعه، أوضح الرئيس المشترك لمديرية الزراعة بمقاطعة كري سبي، عبد الله الخليل أن حاجتهم من هذه المادة تضاهي الدفعة الأولى التي بلغت 1200 طن، وأن سبب التأخير في توزيع الدفعة الثانية فيعود للحصار المفروض على المنطقة وانقطاعه من المصدر.

من جانبه، قال أحمد الحمود أحد مزارعي ناحية عين عيسى من أهالي قرية الغثوان أنهم تلقوا الدعم من مادة المحروقات وهو كافي حيث إن الجهات المعنية راعت حجم المحرك واستهلاكه من المادة.

واشتكى الحمود من تأخر الدعم عن الموعد المحدد له، قائلاً "إن المحاصيل لها أوقات محددة في السقاية ولا يمكن تأخيرها حتى ولو اضطررنا لشراء المادة من السوق السوداء".

وعن سبب تأخر الدعم المحدد، قال الرئيس المشترك لمديرية الزراعة عبد الله الخليل إن الوضع العسكري لمقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى يعيق وصول الدعم لبعض القرى في ريف المقاطعة، حيث إن غالبية القرى تقع على خطوط التماس والقصف التركي مستمر عليها بشكل شبه دائم مما يعيق عملية التوزيع ووصول المادة إليها في وقتها المحدد.

هذا وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المرخصة لدى مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي 26 ألف هكتار، منها 13 ألف هكتار مزروعة بالقمح، و13 ألف هكتار مزروعة بالشعير والبقوليات، فيما تبلغ المساحة الكلية للأراضي المزروعة 29 ألف هكتار أي بزيادة 3 آلاف هكتار عن المساحة المرخصة، فيما تبلغ عدد الرخص الزراعية 1316 رخصة.

(ج)

ANHA