مديرية الصحة في دير الزور توزع الدفعة الثالثة من لقاح كورونا في الريف الشرقي

بعد توزيع الجرعة الأولى من لقاح كورونا على قسم من أهالي ريف دير الزور الشرقي، أطلقت مديرية الصحة التابعة لهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا حملة ثالثة، وذلك عبر توزيع الجرعة الثانية على من أخذوا سابقاً الجرعة الأولى، بالإضافة إلى منح الجرعة الأولى لعدد جديد من المواطنين.

وبهذا الخصوص تحدث محمد عواد الشواخ رئيس الفريق الطبي المشرف على توزيع اللقاح، وأشار إلى أنه وبالتعاون بين هيئة الصحة في شمال شرق سوريا ومنظمة الصحة العالمية استلمت مديرية الصحة بدير الزور كمية جديدة من اللقاح وبدأت بحملة التلقيح في الريف الشرقي حيث يتم تلقيح المراجعين في المركز الصحي في بلدة محيميدة.

ونوه الشواخ بأنهم لقحوا سابقاً قسماً من الأهالي بالجرعات الأولى والثانية، وحالياً يوزعون الجرعات على من أخذوا الجرعة الأولى ويتم استكمالها بالجرعة الثانية قائلاً :"لأن عدم استكمال جرعات اللقاح يعني عدم اللقاح" بالإضافة إلى تلقيح قسم جديد من المواطنين.

وعن الأعراض الجانبية لهذا اللقاح نوه الشواخ بأن الأعراض الجانبية بسيطة جداً والغالبية لا تظهر عليهم أي أعراض، وقال: "من بين تلك الأعراض التي قد تظهر ارتفاع في الحرارة، وهن عام وصداع لا تتجاوز ثلاثة أيام".

مشيراً أن هذا اللقاح يستهدف الفئات العمرية من عمر 18 سنة وما فوق وكوادر الصحة والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة. هذا وقد بدأت الحملة اليوم الخميس 9 أيلول ومدتها 20 يوماً على الأقل بحسب الشواخ.

وأوضح الشواخ أنه يتم منح بطاقات لكل شخص يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح والبطاقة مؤهلة لتتسع لجرعتين من اللقاح يحتفظ بها المريض من أجل استكمال الجرعة الثانية بعد شهر من أخذ الجرعة الأولى.

من جانبه تحدث لوكالتنا عبد السلام الكريد وهو ممرض في مستشفى الكسرة، وأشار إلى أنه تلقى لقاح كوفيد 19 ونصح الجميع بأخذ اللقاح بسبب الموجة التي تجتاح المنطقة وقال: "نحن عملنا بصفة وظيفية في المستشفى وعلى تماس مباشر مع المرضى ولحماية أنفسنا وحماية أهلنا تلقينا جرعات اللقاح، وهي الآن متوفرة في مركز محيميدة الصحي".

(ع عل)

ANHA