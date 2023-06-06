مديرية المياه تنهي بناء حوض مشته نور للمياه

بدأت مديرية المياه في إقليم الفرات ببناء حوض في تلة مشته نور في مدينة كوباني، منذ تشرين الأول 2022، حيث تعاني بعض الأحياء من قلة المياه وتواجه مديرية المياه في المدينة صعوبة في إيصال مياه الشرب إليها، كأحياء (الشهيد كاوا، وبوطان شرقي، ومقتله) لارتفاعها.

وتبلغ سعة الخزان 1400 متر مكعب، في حين بلغت تكلفة بنائه 181 ألف دولار إلى الآن، وستبلغ تكلفته النهائية 222 ألف دولار حسب ميزانية قدّرتها مديرية المياه في إقليم الفرات. وتم تجربته للخدمة. وبانتظار ربطه بشبكة المياه لتغذية تلك الأحياء بالمياه.

الرئيس المشترك لمديرية المياه في إقليم الفرات مسعود بوزي، أوضح بأنه كان من المقرر أن ينتهي بناء الحوض في شهر نيسان المنصرم من هذا العام، لكن بعض الظروف منعتهم من ذلك، كالهجمات التي تعرضت لها المنطقة من قبل دولة الاحتلال التركي، والزلزال الذي ضرب المنطقة في شهر شباط من هذا العام.

وعن المشاريع المستقبلية لمديرية المياه في إقليم الفرات نوه مسعود بوزي، بأن مشاريعهم ستكون حسب الميزانية المقدرة، وسيسعون لتوسيع مشاريعهم هذا العام في مناطق إقليم الفرات.

(ن ك/د)

ANHA