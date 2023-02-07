مديرية المياه تباشر بإنشاء خزان بسعة 3000 م3  في محطة مياه الهلالية

بدأت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو، بمشروع إنشاء خزان ثالث في محطة مياه الهلالية غربي مدينة قامشلو منذ نهاية شهر كانون الثاني المنصرم.

وتعتبر محطة مياه الهلالية؛ أكبر محطات المياه الثلاث في قامشلو، حيث تزود المدينة بـ70% من المياه، وتتكون المحطة من 52 بئراً، وخزانين أرضيين سعة كل واحد منهما 3000 م 3 بالإضافة إلى صالتين لضخ المياه إلى الشبكات الرئيسة للأحياء، إحداهما تم صيانتها وتجديدها في الشهر المنصرم.

ويعتبر مشروع خزان المياه، مشروعاً حيوياً وذا أهمية كبيرة وفقاً للإداري في قسم الدراسات بمديرية المياه في مقاطعة قامشلو والمشرف الفني على المشروع، مروان حسين.

وبيّن حسين أن هناك حاجة كبيرة لخزان ثالث، وقال: "إن سعة الخزان الأرضي ستكون 3000 م3 على أن يكون جاهزاً خلال أربعة أشهر؛ إذا توفرت البيئة المناسبة للعمل، وبتكلفة 500 ألف دولار".

كما أكد "لن يتأثر مد المياه بإنشائه؛ كونه خزاناً احتياطياً، ولكن بتجهيزه ستكون هناك فائدة كبيرة بالنسبة لازدياد ساعات ضخ المياه في قامشلو، كما سيفسح المجال أمامنا للقيام بصيانة الخزانين الآخرين اللذين يعتبر أحدهما قديماً نوعاً ما وبحاجة إلى صيانة".

وتعاني أحياء بمدينة قامشلو في الكثير من الأحيان من مشكلة انقطاع المياه؛ ما يستلزم القيام بمشاريع خدمية لحل المشكلة.

واختتم بالقول: "الآن المديرية تولي اهتماماً كبيراً بمحطة الهلالية وكافة المحطات الأخرى التي تمد الأهالي بالمياه وستكون هناك مشاريع أخرى خدمية وحيوية".

ويوجد في مدينة قامشلو ثلاث محطات مياه، هي العويجة (14 بئراً) والجقجق( 13بئراً) جنوبي المدينة، والهلالية ( 52 بئراً) غربي المدينة، وهناك مصدر آخر؛ وهو مياه سد السفان 6كم جنوبي مدينة ديرك، والذي يضخ المياه للمدينة عبر ثلاث مجموعات من الشبكات.