مديرية المياه في مقاطعة كوباني تنجز أكثر من 70% من مشاريعها

وضعت مديرية المياه في مقاطعة كوباني 23 مشروعاً ضمن مخططها لعام 2023، تم اعتماد 18 منها فقط، وتأخر البدء بتنفيذها نتيجة هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

تمكنت مديرية المياه في كوباني حتى الآن، من إنجاز أكثر من 70 % من مشاريعها الأساسية التي شارفت أغلبها على الانتهاء، حسب الرئيس المشترك لمديرية المياه في إقليم الفرات مسعود محمد.

وقامت مديرية المياه بتوسيع شبكات المياه بطول 2000 م، في أحيائها الغربية (بوطان غربي والشهيد عبدو)، وبعض الخطوط الرئيسة الأخرى في أحياء المدينة.

وفي الريف الغربي للمدينة تم توسيع شبكات المياه للقرى الواقعة قرب الحدود مع شمال كردستان، (ديكمداش وكور علي)، إلى جانب تنفيذ بعض التوسعات في بلدة بندر التابعة لناحية قناية، أما في الريف الشرقي فتم توسيع شبكات وحدة مياه ناحية شيران، وحفر بئر ارتوازي في قرية جوم علي بعمل تشاركي شعبي ودعم من المديرية، ومن المفترض أن يدخل الخدمة خلال أيام.

وفي الريف الجنوبي تقوم المديرية بتركيب مضختين أفقيتين على حوض تحويلي للمياه ي بتغذية 5 قرى لناحية صرين، في المرحلة الأولى (رأس العين، وعرنة، وخراب وبركير، وكيفون، وكرك)، على أن يتم تمديد المياه لقرية قلعة حديد مستقبلاً.

في حين كان مشروع حوض مشته نور للمياه من أكبر المشاريع التي نفذتها المديرية هذا العام والذي سيدخل الخدمة التجريبية خلال الأيام المقبلة، والذي كان من المقرر أن يدخل الخدمة منذ أسابيع، لكنه تأجّل بسبب هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

المشاريع المستقبلية

أما عن المشاريع المستقبلية لمديرية المياه في مقاطعة كوباني فسيتم قريباً البدء بمشروعين في ناحية القناية غرب مدينة كوباني، وهما إنشاء خزان عالٍ للمياه في قرية الشيوخ، ومشروع تل العبر في مركز الناحية وهو مشروع حيوي سيمد 54 قرية بمياه الشرب حسب الإمكانات المادية للمديرية؛ وتوسيع بعض الآبار في الريف الشرقي، وتوسيع شبكة المياه بطول 2000 متر في ناحية صرين، والقيام ببناء لمبنى لوحدة مياه ناحية شيران في قرية تل حاجب، وملحق مبنى لوحدة مياه ناحية صرين، وتوسيع بطول 6000 متر في وحدة مياه ناحية الجلبية.

وعن أعمال مديرية المياه، قال الرئيس المشترك لمديرية المياه في إقليم الفرات، مسعود محمد: "الأعمال بشكل عام اقتصرت على تنفيذ المشاريع الرئيسة، كتوسيع شبكات مياه وإمداد القرى التي تعاني من صعوبة وصول المياه إليها نتيجة جفاف الآبار، ومع نهاية العام سنتمكن من إنجاز أكثر من 90 بالمائة من مشاريعنا لهذا العام".

(ن ك/د)

ANHA