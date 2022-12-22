مديرية المياه في مقاطعة كوباني تندد بقصف تركي تسبب بإصابة 3 من أعضائها

وجاء البيان في أعقاب قصف جيش الاحتلال التركي لأعضاء في المديرية بالأسلحة الثقيلة أثناء عملهم في محطة المياه في قرية شيوخ فوقاني غرب مقاطعة كوباني ظهر اليوم. وتسبب القصف بإصابة 3 أعضاء في المديرية بجروح متفاوتة.

وندد الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة كوباني مسعود بوزي في بداية البيان بالقصف التركي على أعضاء مديرية المياه، معتبراً إياه عملاً منافياً للأخلاق، حيث أن المصابين كانوا في مهمة إصلاح خطوط نقل المياه لمدينة كوباني وريفها

وأضاف: "دولة الاحتلال التركي باستهدافها لأعضاء مديريتنا تستهدف أرواح آلاف المواطنين الذين ينتظرون قطرة ماء تسد رمقهم بعد قيام دولة الاحتلال التركي بقطع المياه عنهم".

وطالب مسعود بوزي المنظمات الحقوقية والقوى الدولية بالحرك لوقف الانتهاكات التركية بحق المواطنين في المنطقة.

واختتم بوزي قائلاً: "اليوم دولة الاحتلال التركي لا تميز بين صغير وكبير، فتستهدف المواطنين في عموم جغرافية شمال وشرق سوريا، ومخططها بات واضحاً للجميع وهو إبادة شعوب المنطقة".

(ن ك/د)

ANHA