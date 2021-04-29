مديرية المياه في الحسكة تطالب بإخراج محطة علوك من يد دولة الاحتلال

وعمد الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمّون بـ "الجيش الوطني السوري" مرةً أخرى إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها، بعد أن أقدموا على سرقة الكهرباء التي كانت تغذي المحطة.

محطة مياه علوك تعد استراتيجية لمدينة الحسكة، وناحية تل تمر، والمناطق الجنوبية من الحسكة، كالهول، العريشة، الشدادي ومركدة، بالإضافة إلى المخيمات الموجودة ضمن المنطقة، كمخيم العريشة، والهول، وواشوكاني وسري كانيه، ويبلغ عددهم أكثر من مليون نسمة.

وما زال الصمت الدولي مطبق إن كان من مجلس الأمن أو الأمم المتحددة، أو حتى من الضامن الموجود إن كانت روسيا أو التحالف الدولي، رغم المدة الطويلة لانقطاع المياه عن مدينة الحسكة وريفها، لا توجد أيّة مبادرة إلى هذه اللحظة لإعادة تشغيل المحطة وإيصال المياه إلى المدينة.

وقال الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة نضال محمود "كل مرةٍ يتم تشغيلها وفصلها تحت مسميات واهية، ويجب تشغيل هذا المحطة بشكل متواصل، ولا يتم إدخالها في اللعب السياسية والمراهنات من جانب الاحتلال التركي ومرتزقته، ويجب أن يتم تشغيل هذه المحطة من قبل أهالينا في مدينة الحسكة".

متسائلاً ، " ما شأن الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه المحطة فليخرجوا منها، علوك محطة خدمية ومهمة القطاع الخدمي تشغيلها فلينسحبوا منها!!!".

وسابقاً عقدت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة اجتماعات مع الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة اليونيسيف والأمم المتحدة، للتدخُّل وإجبار الاحتلال التركي على إعادة تشغيل المحطة المتوقفة، لحل مشكلة انقطاع المياه والتي ستسبب كارثة إنسانية في ظل انتشار جائحة كورونا داخل المنطقة.

وأوضح محمود أنّ المنظمات الدولية تناقش المواضيع التقنية، ولكن لم تناقش المواضيع الإنسانية والتي هي النقطة الجوهرية، مبيناً " يتحدّثون عن مواضيع التقنية من ناحية الطاقة الكهربائية و استمرارية التشغيل، معرباً عن أسفه " ما شأن المنظمات الإنسانية بأمور التقنية مادامت المحطة لا تعمل، الأمور التقنية تتحملها الإدارة الذاتية في تأمينها، ولكن المحطة نراها أصبحت مراهنة سياسية في يد الاحتلال التركي ومرتزقته".

على المنظمات تحييد علوك بقرار رسمي

وطالب محمود في نهاية حديثه، جميع المنظمات والأمم المتّحدة لتحييد محطة علوك بقرارٍ رسميٍّ صادر من الأمم المتحددة، لكي لا تكون تفاهمات سطحية مؤقتة، مؤكّداً "على حكومة دمشق باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة، لكي تحرّك هذا الموضوع، وأن تكون جديّة في إدانة ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته، في قطع مياه محطة علوك عن مدينة الحسكة".

(م)

ANHA