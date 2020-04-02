مديرية المياه في الحسكة تجهز 13 بئر من أصل 50لتكون بديلاً لمحطة علوك المحتلة

تواصل مديرية المياه في مقاطعة الحسكة عملها بشكل يومي في مشروع بديل لتأمين المياه لأبناء الحسكة، بعد إخراج الاحتلال التركي في الـ21 من آذار الجاري عمال محطة علوك وقطع المياه عن مقاطعة الحسكة والتي تحتضن الآلاف من المُهجّرين من مناطق سري كانيه والقرى القريبة من خطوط الاشتباكات.

وكان تعداد مقاطعة الحسكة يقارب 700 ألف نسمة وارتفع العدد إلى نحو مليون بعدما هجر جيش الاحتلال التركي مئات الألاف من سكان منطقة سري كانيه ومقاطعة تل أبيض عقب الاحتلال التركي.

ولم تأبه تركيا لانتقادات أممية متكررة وبخاصة أن الإجراء التركي يعرض حياة ما يقارب من مليون إنسان للخطر في وقت يزداد فيه الطلب على المياه حيث تعتبر النظافة الشخصية احد أنجع السبل للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة في 24 آذار بعد قطع الاحتلال التركي المياه عن المقاطعة للمرة الثانية عن البدء بالعمل على مشروع بديل لمحطة علوك.

المشروع عبار عن حفر50 بئراً في محطة الحمه بغزارة /13/ متراً مكعباً في الساعة، وستكون مياهها صالحة للشرب.

وتمكنت مديرية المياه حتى الآن من حفر 13 بئر والعمل مازال مستمراً. ومن المقرر الانتهاء من حفر الابار الـ 50 نهاية شهر نيسان.

(كروب/أ ب)

ANHA