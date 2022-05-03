مديرية الموارد المائية في إقليم الجزيرة تساهم في ري 13 ألف دونم

تعرضت مناطق شمال وشرق سوريا للسنة الثالثة على التوالي لموجة جفاف والتي أثرت بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية وخصوصاً أنها منطقة تعتمد بشكل أساسي على هذين الموردين. وخلال هذا العام وبعد موجة الثلوج استبشر المزارعون بالخير إلا أنه ونتيجة شح الأمطار الربيعية، طالب مزارعو نواحي مقاطعة قامشلو الذين تقع أراضيهم قرب السدود عن طريق كوميناتهم ومجالسهم الزراعية، مديرية الموارد المائية في هيئة الزراعة والري بفتح قنوات السدود لمساعدتهم، والتي قامت بدراسة وضع المياه في السدود عن طريق خبرائها لتقييمها، حيث بدأت منذ 13 من شهر نيسان الحالي بفتح قنوات الري للمزارعين.

الإداري في مديرية الموارد المائية في إقليم الجزيرة، موسى خلف نوه إلى أن الموسم الزراعي تأثر كثيراً بموجة الجفاف وبناء على طلب المزارعين قمنا بفتح قنوات الري ابتداءً من سد جل آغا وسد زخيري منذ 13 من شهر نيسان الحالي من أجل ري 5 آلاف دونم من الأراضي الزراعية.

وفي خطوة ثانية قامت مديرية الموارد المائية في إقليم الجزيرة بفتح قنوات الري في سد الحاكمية بديرك في 19 الشهر من أجل ري 3 آلاف دونم من الأرض الزراعية وسد مزكفت في ناحية تربه سبيه في الـ 20 من الشهر الجاري لري 5 آلاف دونم.

وأكد موسى أن هناك 7 سدود في مقاطعة قامشلو، تعرض قسم منها نتيجة التقلبات المناخية والإهمال خلال السنوات السابقة إلى أضرار وتشققات، مؤكداً "أن مديرية الموارد المائية قامت بدراسة واقع هذه السدود لترميمها خلال السنوات القادمة".

ويوجد في مقاطعة قامشلو 7 سدود هي سد مزكفت وسد معشوق في ناحية تربه سبيه وسد زخيري وسد جل آغا في ناحية جل آغا وسد الحكمية وسد سفان وسد حياكة في ديرك.

(سـ)

ANHA