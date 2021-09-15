مديرية المحروقات في إقليم الجزيرة ستوزع ما يقارب 200 مليون لتر مازوت على400 ألف عائلة

تأهباً لدخول فصل الشتاء على مناطق شمال وشرق سوريا، ولكثرة استهلاك الأهالي مادة المازوت للتدفئة في هذا الفصل، باشرت إدارة المحروقات في مقاطعة قامشلو، بتوزيع مازوت التدفئة على أحياء ونواحي المدينة، وذلك وفق خطة أعدتها مديرية المحروقات.

وعملت إدارة المحروقات في هذا العام على تغيير نظام بطاقات المحروقات، واستبدلته ببطاقات ذكية مزودة بنظام الباركود، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العمل وتطويره.

وأولت مديرية المحروقات الأهمية للقرى والبلديات هذا العام، إذ بدأت عملية التوزيع بدءاً من بلدة (كرباوي - سي كرا - جل آغا - كوجرات) وتستكمل الآن في بلدة التنورية شرق مدينة قامشلو.

وبلغ عدد العوائل المسجلة لدى إدارة المحروقات في إقليم الجزيرة ما يقارب 400 ألف عائلة، ستقدم لها المادة على شكل دفعة واحدة بكمية 440 لتراً للبطاقة وبالسعر المحدد من قبل الإدارة الذاتية وهو75 ل.س للتر الواحد.

بينما قدر عدد العوائل المسجلة لدى إدارة المحروقات في مدينة قامشلو وحدها 40 ألف عائلة، وستوزع مادة المازوت على المدن والنواحي ريثما تنتهي مجالسها من تسليم البطاقات للأهالي.

وتتم عملية توزيع المازوت بواسطة صهاريج مخصصة من قبل لجنة المحروقات والتي تقوم بعملية التوزيع بالتعاون مع الكومينات بهدف إيصال المازوت إلى كل منزل.

وعن سبب تأخر توزيع المازوت في إقليم الجزيرة مقارنةً ببقية الإدارات في شمال وشرق سوريا، أوضح الإداري في مديرية المحروقات لإقليم الجزيرة عبد السلام عباس في حديث لوكالتنا أن السبب يعود للضغط الذي تشكل على إدارة المحروقات في الفترة الماضية، بعد دعمها المتواصل للقطاع الزراعي في منطقة الجزيرة والذي ابتدأ منذ 1 تموز/ يوليو من العام الجاري.

وقدرت كميات مادة مازوت التدفئة التي ستوزع ضمن إقليم الجزيرة لهذا العام بما يقارب 200 مليون لتر،13 مليون لتر منها وزّع في وقتٍ سابق على 14 ناحية من نواحي الإقليم منذ الـ 15 من تموز / يوليو الماضي حسب ما ذكر عبد السلام عباس.

ودعا عبد السلام عباس جميع الأهالي غير الحائزين على البطاقات الجديدة إلى مراجعة كوميناتهم ومجالسهم، لاستلام بطاقاتهم، وذلك تجنباً للضغط المتوقع على المادة في الفترة المقبلة بالإضافة لكسب الوقت قبل دخول فصل الشتاء.

(ع صل)

ANHA